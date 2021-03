Lefebvre Dalloz, une marque pour gouverner le groupe Lefebvre Sarrut

Lefebvre Sarrut est un groupe français dont l’activité est structurée autour de 3 métiers : édition, formation et solutions logicielles. Présent dans 8 pays d’Europe avec 2600 collaborateurs et plus de 500 millions d'euros de chiffre d’affaires, Lefebvre Sarrut est n° 1 de la connaissance juridique et fiscale en France et dans le top 4 mondial. Parmi les entités du groupe en France, on compte notamment les Éditions Francis Lefebvre, Dalloz et les Éditions Législatives.

Depuis plusieurs années, Lefebvre Sarrut, géant de la connaissance juridique et fiscale au niveau mondial et européen, a opéré une grande transformation. Le groupe a travaillé à la mise en commun de ses fonds éditoriaux et de ses offres pédagogiques pour proposer des solutions sur les marchés entreprises, professions réglementées et secteur public.

Une nouvelle étape est désormais franchie, celle d’une identité commune en France tel un trait d’union entre toutes ses marques, poids lourds dans le domaine de l'édition et de la formation juridique et fiscale (Éditions Francis Lefebvre, Éditions Dalloz, Éditions Législatives, Francis Lefebvre Formation, Dalloz Formation, Elegia Formation, CSP Docendi et Bärchen).

Le déploiement de la marque Lefebvre Dalloz sur le marché va suivre une trajectoire progressive, en deux étapes : initialement introduite en signature de l’ensemble des marques du groupe en France, elle deviendra à terme la marque ombrelle unique de l’ensemble de ses produits et services d’édition, de presse, de formation et de logiciels.

Pour conduire la réflexion sur son architecture de marque et aboutir à cette décision stratégique, le groupe a fait appel à l’agence de design CBA et à l’institut Occurrence avec lesquels il a conduit une étude d’image d’ampleur en 2020. L’objectif était de documenter de manière précise les attentes de ses marchés et le rapport de ses clients aux marques.

« Parce que les usages de nos clients évoluent, avec une attente toujours plus forte d’un accompagnement personnalisé au quotidien, nous souhaitons ainsi clarifier notre position de partenaire métier en capacité d’apporter une réponse complète et spécifique à chacun. Lefebvre Dalloz est l’union de nos expertises en matière d’information, de formation et de solutions logicielles. Cette marque ombrelle hérite des valeurs fortes qui animent notre groupe depuis toujours : la proximité, l’excellence et le partage », commente Anne-Laure Chaumeil Mennessiez, directrice de la communication de Lefebvre Sarrut.