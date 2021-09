L'avocat et poète biélorusse Maksim Znak condamné à 10 ans de prison

Znak, avocat et poète, et Kalesnikava, musicienne, ont payé cher leur soutien à Viktor Babaryka, banquier et candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2020, largement remportée par Loukachenko et depuis contestée par une partie de la population biélorusse.

Tous deux engagés dans la campagne de Babaryka, ils figuraient sur la liste des opposants à arrêter et condamner, pour le pouvoir biélorusse. Arrêtés en septembre 2020, ils ont été jugés à huis clos, ce 6 septembre 2021, et seul le prononcé de la sentence a été rendu public. En juin dernier, Viktor Babaryka a été pour sa part condamné à 14 ans de prison, pour « corruption » et « blanchiment d'argent ».

La traductrice et enseignante Svetlana Tikhanovskaïa, une autre figure de l'opposition à Loukachenko, a réclamé « la libération immédiate de Maryya et Maksim, qui ne sont coupables de rien. Il ne s'agit que d'oppression à l'égard des Biélorusses qui se dressent contre le régime. »

Selon Viktor Babaryka lui-même, qui a pu s'exprimer par l'intermédiaire d'un message diffusé sur Telegram, les deux condamnés feront appel, mais l'espoir reste mince.

Condamnation générale

L'annonce du verdict a suscité les réactions de nombreux pays, en Europe et au-delà. Le président du Parlement européen, David Sassoli, a déclaré : « Nous condamnons le verdict contre les militants biélorusses Maria Kolesnikova et Maxim Znak. Défendre la liberté et la démocratie ne sera jamais un crime ! Le Parlement demande leur libération immédiate et continuera de soutenir l'opposition en Biélorussie. »

Les États-Unis, de leur côté, condamnent les sentences, « une nouvelle preuve du mépris total du gouvernement pour les droits humains et les libertés fondamentales du peuple biélorusse ».

L'organisation PEN America, en écho à la réaction du gouvernement américain, assure que les décisions judiciaires représentent « un geste extraordinaire, qui vient bâillonner ceux qui prennent la parole ».

Rappelons que les auteurs, éditeurs même les lecteurs sont régulièrement visés par la répression en Biélorussie. Récemment, le pouvoir s'est attaqué à des organisations d'auteurs, démantelant notamment le Centre PEN biélorusse.

Photographie : Maryya Kalesnikava et Maksim Znak au tribunal, ce 6 septembre 2021 (capture d'écran Twitter)