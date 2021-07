Biélorussie : auteurs, éditeurs et lecteurs visés par la répression

Ironie du sort : au moment où le Centre Pen biélorusse, filiale nationale de l'association de défense des écrivains et de la liberté d'expression, publie son bilan de la répression pour la première moitié de l'année 2021, les autorités l'attaquent un peu plus frontalement. Le 14 juillet dernier, les locaux de l'organisation ont été perquisitionnés et, quelques jours plus tard, elle a été sommée de se dissoudre, purement et simplement.

L'injonction du gouvernement n'est qu'une illustration supplémentaire de la répression à l’œuvre dans le pays, près d'un an après la réélection largement contestée d'Alexandre Loukachenko. Depuis, une partie de la population objecte contre les résultats de cette élection et l'ambiance liberticide qu'entretiennent les autorités.

La première moitié de l'année 2021 n'a pas vu cette répression rendre les armes, bien au contraire. Dans le secteur culturel, le Centre Pen biélorusse rapporte 621 cas de violations des droits de l'homme entre janvier et juin. « Les pressions et la répression », indique le Centre, « [...] n'ont pas faibli, au contraire, elles ont évolué dans leur forme et affectent désormais un plus grand nombre de travailleurs du secteur de la culture ».

À la date du 30 juin 2021, 526 individus sont qualifiés de prisonniers politiques en Biélorussie, dont 39 membres du secteur culturel. Parmi ceux-ci, les auteurs Paviel Sieviaryniec, Maksim Znak, Ihnat Sidorčyk, Miokola Dziadok, Julija Čarniaŭskaja, Kaciaryna Andrejeva, Andrej Pačobut ou encore Andrej Alaksandraŭ, actuellement en détention.

Dissidence et extrémisme

Parmi les violations des droits de l'homme les plus courantes, l'organisation relève l'arrestation pour dissidence, puis les détentions arbitraires, l'absence de procès ou de droit à la défense, ou encore le censure pure et simple des publications ou expositions, par exemple.

Le Centre Pen relève également plusieurs mesures, notamment le blocage de comptes bancaires, qui visent des maisons d'édition, dont Januskevic, Knigosbor, Logvinov ou encore la librairie en ligne knihi.by.

Certains livres biélorusses sont interdits de sortie du territoire, et d'autres, dont Běloruský Donbas de Kaciaryna Andrejeva — condamnée en février à 2 ans de détention dans une colonie pénitentiaire — et Ihar Iljaš, sont qualifiés d'« extrémistes » par les autorités, ce qui expose leurs lecteurs à des amendes et interpellations.

Toujours selon l'organisation, des lecteurs ont aussi fait les frais de la répression, notamment pour des lectures... au cours de voyages en train. Des ouvrages signés par des auteurs biélorusses de renom, comme Nil Hiliévitch, Iakoub Kolas ou encore Ouladzimir Karatkievitch ont été identifiés comme de la « littérature d'opposants » par des policiers au cours d'interrogatoires.

Le rapport complet de l'organisation se trouve à cette adresse.

Photographie : portrait d'Alexandre Loukachenko (thierry ehrmann, CC BY 2.0)