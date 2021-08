Voyage à Bologne 2022 : appel à candidatures pour les auteurs jeunesse

Appel à candidatures

Pour candidater, il faut évidemment être auteur (ou autrice) - illustrateur (ou illustratrice), mais aussi résider en France métropolitaine ou dans les départements ou régions d’Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte), et avoir publié au moins 1 ouvrage jeunesse et au maximum 6 depuis 10 ans (ouvrages à compte d’éditeur).

Pour tenter sa chance, rien de plus simple, un dossier de candidature est à envoyer jusqu’au 28 octobre 2021 inclus. Chaque dossier devra comporter toutes les pièces énumérées dans le règlement. Le formulaire en ligne à remplir se situe à cette adresse. Enfin, le Book, ainsi que le livre, sont à envoyer à a Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, Concours Un Voyage à Bologne, 12 passage Turquetil, 75011 Paris.

Sélection des candidats et candidates

Le jury sera constitué de 5 parrains et/ou marraines, 2 professionnels du livre, ainsi que de 5 représentants des Centres régionaux du livre (CRL) partenaires. Il se réunira ensuite le 30 novembre 2021 pour sélectionner les lauréats et lauréates. L'annonce des heureux et heureuses élues sera communiquée pendant le Salon du livre de Montreuil.

Les parrains, et marraines, sont tous et toutes des chartistes et artistes confirmés, ils ont pour mission d’aider les auteurs et autrices sélectionnés à préparer leurs rendez-vous professionnels et les guider pendant la Foire. Leurs expériences et leurs réseaux professionnels sont un atout important. Cette année, ont été désignés Sandrine Bonini, Roland Garrigue, Stéphane Kiehl et Julia Wauters.

Un voyage en plusieurs temps

En janvier 2022, deux journées de formation seront organisées pour permettre aux lauréats et lauréates et aux parrains/marraines de faire connaissance. Au programme : présentation de la Foire de Bologne, constitution du book et de tout ce qui servira à optimiser la prise de contact avec les professionnels, échanges avec des directeurs et directrices artistiques. Et bien sûr, fin mars, la Foire de Bologne...

SALON : Foire du Livre de Bologne 2021 : le palmarès complet

Sur la Foire, les 12 auteurs (et autrices)-illustrateurs (et ilustratrices) sélectionnés seront encadrés par les parrains/marraines. Ils auront l’opportunité de rencontrer des maisons d’édition étrangères (pour certaines francophones), qui acceptent de prendre part au projet.

Pour plus d’informations, il faut joindre Emmanuelle Leroyer, chargée de projet : projets@la-charte.fr et Floriane Ricard, coordinatrice du projet.

Crédit : Foire du livre de Bologne, 2014. Parcours dans les allées de la foire dédiée à l'édition jeunesse par nottr correspondante à Bologne, Michela Gualtieri. ActuaLitté.