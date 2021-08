Les Petits champions de la lecture : une 10e édition ouverte aux CM1 ! 

L’objectif premier de l’association Les Petits champions de la lecture est d’apprendre aux enfants, qui ont déjà acquis la lecture, à découvrir en quoi celle-ci peut être un facteur de liberté et d’émancipation, source de jeux et de rêves.

D’après un sondage réalisé en avril 2021, 94 % des enseignants affirment avoir constaté des progrès en lecture chez leurs élèves suite à leur participation au jeu. Par ailleurs, ils sont 95 % à reconnaître que le jeu constitue une aventure collective pour toute la classe.

Alexandra Seone, Directrice de l’école Olympe de Gouges (Montpellier) a exprimé son vif enthousiasme concernant cette opération : « La participation à ce concours a créé une véritable émulation dans la classe mais aussi dans l’école : à l’image des grands CM2, des élèves plus petits ont manifesté l’envie de lire à voix haute. Désormais, des élèves de tous niveaux interviennent dans d’autres classes pour partager leurs découvertes littéraires. Cette opération ludique mais au ton solennel et rigoureux permet d’appréhender le plaisir que procure le partage de lectures choisies librement. Cela donne aux élèves l’occasion d’affiner leurs goûts, de se découvrir et d’aller vers l’autre grâce à un objet qui leur paraît parfois juste scolaire ou désuet : le LIVRE. »

Début des inscriptions

Dès la rentrée scolaire, les enseignants de France métropolitaine et d’outre-mer sont invités à inscrire leurs classes de CM1 et de CM2 aux Petits champions de la lecture, le grand jeu de lecture à voix haute pour les 8/11 ans. Le principe est simple : lire en 3 minutes devant un public, des textes de littérature jeunesse choisis par les élèves.

Au niveau local, les enseignants des classes de CM1 et de CM2 ainsi que les médiateurs du livre qui souhaitent participer aux Petits champions de la lecture s’inscrivent sur le site de l’opération. Ils ont jusqu’au 7 janvier 2022 pour enregistrer leur classe ou leur groupe de lecture.

De septembre à janvier, ils organisent alors des ateliers de lecture à voix haute avec les participants puis une finale locale au sein de leur classe ou de leur groupe pour choisir l’ambassadeur qui représentera chaque groupe d’élèves lors de l’étape départementale. L’élève est libre de son choix de lecture pour les trois premières étapes du jeu et peut s’inspirer des suggestions de lecture, classées par thématiques, proposées sur le site des Petits champions de la lecture.

Les Petits champions : une façon ludique d’aborder la lecture.

La dernière édition, qui a réuni plus de 60 000 participants, a bénéficié d’un formidable engagement de tous, bénévoles, enseignants, enfants participants et leurs parents, et s’est poursuivie malgré les circonstances de la crise sanitaire. Sous le haut patronage du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et du ministère de la Culture, ce jeu constitue un véritable projet pédagogique pour les enseignants et les médiateurs du livre. Il se déroule tout au long de l’année scolaire, en 4 étapes. Les enfants désignent dans un premier temps le lecteur le plus convaincant de leur groupe ou de leur classe, qui participera ensuite à une finale départementale, avant d’être sélectionné pour l’étape régionale.

Enfin, quatorze lauréats (un par région), ont rendez-vous fin juin pour une ultime lecture à voix haute sur la scène de la Comédie-Française, en présence notamment de la marraine de l’opération et des auteurs du livre que chaque Petit champion aura choisi à cette occasion.

Antoine Gallimard, président des Petits champions de la lecture a déclaré : « 300 000 enfants ! C’est le nombre de Petites championnes et Petits champions qui ont participé à notre concours depuis sa création en 2012. En dix ans, les Petits champions de la lecture ont vu grandir toute une génération d’enfants. Célébrer ce 10e anniversaire est à la fois une immense satisfaction et la réaffirmation de notre ambition commune : transmettre le goût de la lecture, pour que les Petits champions conservent cette passion de lire toute leur vie ! »

Le lauréat de la finale nationale 2021 était Raphaël, finaliste Bourgogne-Franche-Comté.

Crédit : Ben White - Unsplash