Faction !, des livres qui “travaillent la noirceur du monde

Si les enfants ont du cran, les écrivains aussi. Ils vont pouvoir se rencontrer bientôt autour de Faction !, la nouvelle collection d'In8, en librairie le 7 septembre.

Faction ! ce sont des romans courts (120-150 pages), noirs, sans sucre, qui abordent les questions contemporaines, sociales, politiques, environnementales, économiques, sexuelles... Des textes qui parlent sans fard aux 12-14 ans, du monde, de son état, de ses colères.

« À 12 ans, on constate déjà la violence, on s'indigne, on questionne les choix de société. Les livres de Faction ! travaillent la noirceur du monde » indique Clémentine Thiébault, qui dirige la collection. C'est la justice arbitraire et la détention chez Marin Ledun, le totalitarisme à l'heure du big data chez Sébastien Rutés, l'emprise et la violence sexuelle chez Rachel Corenblit ou la quête d'identité et le dialogue mère-fils chez Gilles Abier.

« Le lecteur peut être jeune, ou moins jeune, il n'y a pas de petite littérature. Les écrivains de la collection n'écrivent donc pas à hauteur d'enfant. Ils écrivent, point. Et nos enfants sont grands. »

Les éditions In8 développent depuis 20 ans un catalogue centré sur la littérature noire, sociale, et le polar, notamment à travers la collection Polaroid créée par Marc Villard, et qui accueille des écrivains renommés – Nicolas Mathieu, Marcus Malte, Jean-Bernard Pouy, Franz Bartelt. « Faction ! est d'une certaine manière la 'petite sœur' de Polaroid, en direction d'un lectorat plus jeune », précise Josée Guellil, l'éditrice.

Sous des couvertures qui claquent comme une affiche de Saul Bass, seront donc disponibles à partir du 7 septembre en librairie :

Comme ton père, de Gilles Abier

La mer sans le bleu, de Rachel Corenblit

L'Enfer, de Marin Ledun

Eye-track, de Sébastien Rutés

La collection à petit prix (8,90 euros) accueillera 4 à 8 volumes par an. Ils peuvent faire l'objet de travaux en collège et lycée (3ème, 2nde).

Des enseignants ont déjà entrepris de travailler ces livres avec leurs classes en septembre 2021.