Le Prix Polar en Séries décerné à Marin Ledun et Jean-Charles Chapuzet

David Diop et Éric Vuillard sont cités au sein de la première sélection de l'International Booker Prize 2021, une récompense qui salue les meilleures œuvres de fiction traduites en anglais. Ils sont respectivement sélectionnés pour At Night All Blood Is Black (Frère d'âme, Seuil, 2018) et The War of the Poor (La Guerre des pauvres, Actes Sud, 2019).