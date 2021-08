Bookcrossing : en Italie, le partage de livres passible d'une amende

Sanctionner une boîte à livres, ces bibliothèques de rues qui fleurissent un peu partout dans le monde, semble assez délirant. Mais pour les autorités vénitiennes, il s’agit tout bonnement d’une « occupation abusive du domaine public ». Du moins c'est ce que l'on peut lire dans le procès-verbal.

La ville a longtemps cherché à combattre des étals installés sans autorisation, par laquelle des vendeurs à la sauvette proposaient des souvenirs et autres colifichets aux couleurs de la Cité des Doges. Une initiative louable pour améliorer la ville.

Domaine public, privé

Pour autant, cette bibliothèque montée sur l’un des parterres de fleurs de la Rio Terà dei Pensieri, n’avait rien du commerce abusif. Deux petites planches, pleines de livres, et une pancarte invitant à prendre et à laisser, voilà l’idée d’un habitant du quartier, Nicolas Milanese. En plein Covid, cette idée d’échange entre les lecteurs avait quelque chose de saugrenu en regard des mesures sanitaires, mais apportait un peu de vie et de lien entre les personnes. Et depuis ses premiers pas, s'était améliorée.

Or, le conseiller municipal Paolo Ticozzi (Parti démocrate) avait déjà contesté la possibilité d’une amende contre son instigatrice. Plusieurs autres conseillers avaient alors abondé en son sens : « L’occupation de l’espace public est dérisoire : nous parlons de 0,12 mètre carré, pour une initiative louable, qui ne doit pas être sanctionnée. Au contraire, nous devons l’aider à se régulariser. »

GENÈVE: Une cabine téléphonique devenu bibliothèque de rue

Nicolas Milanese, à l'origine de ce projet de partage de livres, avoue ne pas vraiment se préoccuper des questions d’autorisation. Selon lui, des centaines de bouquins ont circulé dans sa boîte, depuis janvier. « J’ai eu tort de ne pas mieux m’informer et quelqu’un a certainement dû porter plainte – vraisemblablement pour des raisons personnelles, sans quoi personne ne s’en serait soucié. »

Sanction ahurissante

Le bookcrossing - ou passe-livres en français -, pointé du doigt depuis janvier dernier, s’inscrivait également dans une initiative citoyenne plus large : Venezia Morta. Apparue durant le premier confinement de 2020, elle cherchait à valoriser l’existence et le besoin de culture au sein de la ville. « Nous voulons sensibiliser l’autre à la nécessité de l’échange, à réfléchir sur le consumérisme fou dans lequel nous vivons, où même un livre ne compte plus une fois qu’on l’a lu : alors il est possible de s’en débarrasser. Mais non, un livre vit pour toujours, parce qu’il demeure dans notre esprit et dans celui de ceux qui auront lu ces quelques magiques. »

Le conseiller municipal Sebastiano Costalonga n’en revient pas : « Cette idée est admirable et nous pouvons travailler de concert pour la rendre conforme », indique-t-il. « Le message qui doit passer n’est pas que chacun est libre de faire ce qu’il veut », reprend-il en revanche, en évoquant les étals illégaux qui s’installent dans la ville.

Le projet Passa e Tol Su, nom de la boîte à livre, sera tout de même condamné à fermer : une décision qui menace tous les autres projets de bookcrossing dans la ville — aboutissant à une forme d’absurdité totale. Les habitants du quartier, en signe de protestation devant cette attaque caractérisée contre la diffusion de livres, ont été invités à se retrouver avec des sacs remplis de bouquins…

Paolo Ticozzi, pour sa part, n’en démord pas : « N’y avait-il vraiment rien de plus urgent à faire, face à l’urgence sanitaire de la ville, que de mobiliser deux policiers pour contester cette occupation dérisoire de l’espace public ? »

Ce n'est pas la première fois que le partage de livres fait l'objet d'une sanction : en 2017, la Mairie de Paris avait ainsi verbalisé l'auteure du dépôt d'un livre sur la voie publique, avant d'annuler l'amende. Avec la crise sanitaire, début 2020, plusieurs boîtes à livres, en France, avaient été fermées sur décision des autorités.

via Corriere del Veneto, Il Gazzetino, La voce di Venezia

DOSSIER- Partage et lecture : Les boîtes à livres s'implantent dans les villes