Château-Thierry : encore 220 000 € pour restaurer la maison natale de La Fontaine 

Un appel aux dons

En l’honneur des 400 ans de Jean de La Fontaine, une collecte a été mise en place par la Fondation du patrimoine et la Ville de Château-Thierry, d’où le poète français était originaire. Transformée en musée en 1876, et malgré une première restauration de la bâtisse extérieure, en 2013, la maison natale de La Fontaine présente aujourd'hui de multiples dégradations.

Pour rendre ses honneurs au bâtiment qui a vu grandir l'un des plus grands poètes français, cette nouvelle restauration vise à aménager l’intérieur et à mettre en valeur les collections grâce à un doublement de l’espace d’exposition. Le montant global des travaux est estimé à 4,45 millions €. La première tranche des travaux, qui nécessite 2 millions €, a fait l’objet de cet appel aux dons.

En plus du financement participatif lancé au début de juillet, le Groupe Dassault, holding qui cumule presse, aviation et systèmes informatiques, a rejoint ce projet, en y apportant une somme de 281.000 €. Ce nouveau financement s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat signée entre le Groupe et la Fondation du patrimoine pour la restauration de monuments français.

Des informations complémentaires sur ce financement

Christian Ferté, délégué régional de la Fondation du patrimoine, a confirmé que la première tranche des travaux demeure bien estimée à 2 millions €, avec une souscription publique ayant pour objectif un minimum de 100.000 € de dons — malheureusement, aujourd’hui, la collecte semble stagner à 3475 €.

Concernant le financement global, celui-ci se découpe d’une part, par une contribution apportée par l’État, le département de l’Aisne ainsi que la région Hauts-de-France, à hauteur de 1,5 million €, soit 75 % du montant global.

Les 25 % restant, soit 500.000 €, reste à la charge de la commune, qui doit donc s'autofinancer. Le partenariat avec le Groupe Dassault, désigné comme « un mécène national », pèse particulièrement dans ce total. Christian Ferté poursuit : « À ce titre, il participe à certaines de nos souscriptions, et apporte donc 281.000 €, ce qui finance un peu plus de la moitié — 56 % — de ce financement dû par la commune de Château-Thierry. » La commune doit donc encore financer 220.000 €, d’où l’enjeu de l’appel aux dons, que vous pouvez soutenir à cette adresse.

Le délégué régional de la Fondation du patrimoine ajoute : « Notre apport aux collectivités locales consiste notamment dans la sélection des projets présentés par les communes et une aide substantielle pour aider ces dernières à financer ce qui leur reste à charge, et ce, dans le cadre d'une animation concertée de la souscription. Cet exemple reflète le cas typique d'un choix de coopération étroite, entre une Ville et notre Fondation, réalisée bien avant le lancement de la souscription ; aussi dans le cas présent, l'objectif n'avait qu'une valeur indicative ; il mérite donc d'être actualisé. »

Il indique ainsi qu’aujourd’hui, le montant global du projet est revu à la hausse : 380.000 €, soit 76 % de l’autofinancement dû par la ville.

Christian Ferté conclut : « La première tranche de travaux devant s'achever en juillet 2023, le dossier de financement de la deuxième phase — 2.450.000 € —, qui doit s'achever en juillet 2024, n'est pas encore finalisé ; mais il est très vraisemblable qu'il sera construit de la même manière par tous les intervenants. »

À l’issue de cette nouvelle restauration, le Musée espère accueillir 35.000 visiteurs plutôt que les 12.000 annuels. En attendant la fin de sa rénovation, il devrait être fermé de mai 2022 à juin 2024. Cependant, vous pourrez tout de même profiter des expositions temporaires réalisées dans la médiathèque voisine.

Crédit : Vue de la maison de Jean de La Fontaine telle qu'elle était de son vivant, Musée Jean de La Fontaine, domaine public.