Appel aux dons pour restaurer la maison natale de Jean de La Fontaine

La collecte permettra de contribuer à la restauration et à l’aménagement des intérieurs et à la mise en valeur des collections par le doublement de l’espace d’exposition. Le montant global des travaux est estimé à 4,45 millions €. Une première tranche estimée à 2 millions € fait l’objet de l’appel aux dons. L’objectif de collecte est fixé à 100.000 €.

Cet événement est l’un des points marquants de cette année anniversaire ponctuée de commémorations et d’animations en France et dans le monde.

Jean de La Fontaine nait dans cet hôtel particulier du milieu du XVIe siècle, situé au cœur du quartier historique de la ville de Château-Thierry (Aisne). C’est dans cette vieille demeure que l’auteur des Fables trouva l’inspiration et composa une grande partie de son œuvre littéraire. Cet endroit, ainsi que la ville de Château-Thierry, ancrée dans un paysage bucolique, se prête parfaitement à la rêverie et à la poésie dont l'auteur fait preuve. Comme il l'affirme : « On tient toujours du lieu dont on vient » (Fables 7, livre IX, La Souris métamorphosée en fille).

En proie à de difficultés financières, il est contraint de se séparer de sa maison à l’âge de 55 ans, mais il reviendra fréquemment faire des séjours dans sa ville d’enfance.

La maison natale de Jean de La Fontaine est transformée en musée en 1876. Elle retrace la vie du poète et propose un voyage à travers le temps et l’espace à la découverte de son œuvre et des artistes qu’elle a inspirés. Classée au titre des monuments historiques en 1910, elle est depuis labellisée Maison des illustres et Musée de France.

En 2013, une restauration extérieure de la bâtisse est réalisée. Mais aucune rénovation intérieure n’étant exécutée, les salles d’exposition souffrent aujourd’hui d’un état très dégradé (sols, huisseries, fissures, dégradations diverses) ; de même, les équipements techniques sont en grande partie obsolètes.

À l’occasion des travaux de restauration, les bureaux dévolus aujourd’hui à la Conservation seront déplacés, et l’espace restitué permettra d’augmenter les surfaces d’exposition à tout le 2e étage. L’intégralité du 3e étage, occupé actuellement par le grenier, sera consacrée à des expositions temporaires. Enfin, des éléments de médiation et d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite seront aussi apportés afin de rendre le musée accessible à tous.

Le musée, dont la fréquentation annuelle est de 12.000 visiteurs, envisage d’en accueillir 35.000 à l’issue de la restauration. Le musée sera fermé pendant la restauration, de mai 2022 à juin 2024. Durant cette période, des expositions temporaires devraient avoir lieu dans la médiathèque qui le jouxte.

Le projet de restauration du musée Jean de La Fontaine participera de manière structurante à la revitalisation de Château-Thierry, notamment par sa proximité avec le Château de Villers-Cotterêts — future Cité internationale de la langue française. La Fondation du patrimoine perpétue ainsi son engagement en faveur de l’attractivité et du dynamisme de la Ville au travers de sa valorisation patrimoniale, qu’elle accompagne déjà avec plusieurs projets : la restauration de l’Hôtel-Dieu, projet emblématique 2018 de la Mission Patrimoine portée par Stéphane Bern (235.000 € mobilisés), la collecte lancée pour la restauration de son temple (plus de 120.000 € mobilisés), ou encore grâce aux labels décernés dans le cadre de l’Action cœur de ville.

