Pass sanitaire obligatoire pour les festivals de plus de 50 personnes

Le terme « surproduction » s'invite de plus en plus régulièrement, ces dernières années, pour évoquer le secteur du livre et ses quelque 80.000 titres publiés par an. Mais il concerne plus généralement toute la société, et va de pair avec la surconsommation contemporaine. L'État et l'Agence de la transition écologique (ADEME) lancent une campagne pour allonger la durée de vie des objets, et notamment des livres.