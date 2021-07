Le nouveau comité de la Société des gens de Lettres 

Le Comité s’est réuni pour élire son bureau, composé comme suit :

Les membres du Bureau

Président Christophe Hardy Vice-Président

Affaires culturelles et prix Aram Kebabdjian Vice-Présidente

aux Affaires sociales Léonor de Recondo Vice-Présidente

aux Affaires juridiques Belinda Cannone Secrétaire général François Thiéry Secrétaire générale adjointe Ella Balaert Trésorier Evelyne Châtelain Trésorière adjointe Emmanuelle Favier

Les autres membres du comité sont : Gérald Aubert, Ariane Bois, Édith de Cornulier, Christophe Deleu, Irène Frain, Anne-Marie Garat, Nicolas Grenier, Françoise Henry, Pierre Jourde, Mathias Lair, Gilles Laporte, Véronique Ovaldé, Marianne Rubinstein, Marie Sellier, Isabelle Sivan, Sébastien Spitzer.

Tout au long de la crise sanitaire, la SGDL a été très mobilisée pour les auteurs. Elle a géré le Fonds d’aide d’urgence CNL-SGDL et a porté auprès des pouvoirs publics des revendications pour améliorer la situation des auteurs. Elle sera particulièrement vigilante, dans les mois et les années qui viennent, aux effets à long terme de la crise sanitaire dans le secteur du livre et à la façon dont ils vont affecter la vie des auteurs.

Elle est aujourd’hui particulièrement investie dans la mise en œuvre du plan Auteurs, porté par le Ministère de la Culture, comme dans les négociations qui viennent de s'ouvrir avec les éditeurs, sous l’égide de Ministère de la Culture, et qui doivent améliorer l’équilibre de la relation contractuelle entre auteurs et éditeurs.

« Cette année 2020 aura été marquée par une crise sanitaire exceptionnelle. L’ampleur de cette crise et son éventuelle prolongation donnent plus que jamais leur pertinence aux missions de la SGDL : défendre nos droits et améliorer les conditions d’exercice de nos métiers. L’année nouvelle, qui s’ouvre aujourd’hui, promet donc d’être riche, intense, et j’espère qu’elle comblera une bonne partie de nos attentes », indique le président, Christophe Hardy.