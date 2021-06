Sciences sociales : migrez à Marseille pour le festival Allez Savoir

L'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) réunit des chercheurs et des étudiants du monde entier pour comprendre les sociétés humaines en faisant coopérer toutes les disciplines des sciences sociales. Constituant l’un des principaux pôles de sciences humaines et sociales en Europe, elle est unique dans le paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche français.

Implantée en île de France (Paris, Aubervilliers) et en régions (Marseille, Toulouse, Lyon), l’EHESS a choisi de lancer le festival à Marseille, où elle s’est installée en 1978 sous l’impulsion de Jacques Le Goff et de Gaston Defferre. En partenariat avec les musées et les bibliothèques marseillaises, qui collaborent ensemble depuis plusieurs années déjà, HESS a lancé le festival Allez Savoir ayant pour but de diffuser et de valoriser les savoirs.

La ville de Marseille soutient activement l'initiative de l'EHESS dans son objectif de produire et faire découvrir le festival des sciences sociales Allez Savoir au public marseillais ou de passage et en est, à ce titre, le principal coproducteur. Il illustre la qualité de la recherche à Marseille et valorise l’apport spécifique des sciences sociales à la compréhension des sociétés humaines. Intégré au tissu local, il rayonne également au-delà de Marseille.

Gratuit et ouvert à tous, il diffuse le savoir académique dans des formes originales et inclusives. Allez Savoir concrétise la coopération scientifique et culturelle entre les musées et les bibliothèques, et illustre le dialogue expert et durable, autour de la présentation des collections et de la diffusion des savoirs que le Centre de la Vieille Charité de Marseille a initiées il y a près de quarante ans. Cette institution, modèle de pluridisciplinarité et d’échanges, est emblématique de la reconnaissance de la place de Marseille comme pôle universitaire, de recherche et de vivre ensemble.

Sans oublier que les musées marseillais ont reçu le Prix National Osez le musée en 2019, décerné par le ministère de la Culture, ce qui rend compte de la richesse de son patrimoine (de l'Antiquité au monde contemporain). En 2020, la Ville de Marseille a affirmé sa recherche d’ouverture et d’accueil constante, en proposant la gratuité d’accès aux collections permanentes pour toutes et tous.

Finalement, le festival Allez Savoir poursuit cette logique d'intégration culturelle. Il offre un accès unique à la recherche publique en sciences sociales telle qu’elle se pratique dans la communauté élargie de l’EHESS, à savoir pluridisciplinaire, émancipatrice, réflexive et inventive.

Construite avec les laboratoires dont l’EHESS est tutelle ou co-tutelle, et avec des partenaires scientifiques et culturels, dont beaucoup marseillais, la programmation est riche, protéiforme, pour toutes et tous. L’axe pédagogique est renforcé pour permettre l’expérience de l’enquête, du terrain, tout niveau scolaire confondu.

Chaque édition est consacrée à un thème, un sujet qui à la fois concerne tout le monde, qui soit un sujet d’actualité générale, et en même temps un sujet sur lequel les sciences sociales ont quelque chose de particulier à apporter, un discours spécifique à tenir. La première édition du festival Allez Savoir, en 2019, a rassemblé plus de 5500 festivaliers autour du thème « En finir avec la nature ? ».

Le thème de cette deuxième édition (celle de 2020 ayant été reportée en raison du contexte sanitaire) sera « Tout migre ? » car l’histoire de la vie sur Terre est une histoire de migrations.

Ouvert à tous les publics, Allez Savoir 2021 invite à réfléchir au caractère fondamental des migrations des êtres, des objets de toutes natures, ainsi que des cultures dans la constitution, dans la reproduction et dans les recompositions du social. A travers le prisme des sciences sociales, le terme « migrer » est repensé en saisissant les phénomènes migratoires dans toute leur vivante diversité.

Le festival encourage à décentrer le regard en étant réceptifs à de multiples voix : celles des artistes, des écrivains, des militants et des associations ; et au travers de formats diversifiés : spectacles, expositions, projections, débats, visites inédites des musées, activités en plein air, balades urbaines, promenades en bateau, ateliers scolaires et familiaux.

Au programme cette année :

Mercredi 22 septembre – 18h30 : débat inaugural qui fera dialoguer Fatou Diome, femme de lettres, et Nancy Green, historienne, spécialiste de l’histoire comparée des migrations contemporaines, dans la cour du centre de vieille Charité, sur le thème du genre et des migrations.

Le Festival propose plus de 50 événements en entrée libre et gratuits tels que des débats, des tables rondes, des expositions, des rencontres au musée, des projections…

Il fera intervenir plus de 120 intervenants dont plusieurs chercheurs, artistes, étudiants et acteurs de la société civile.

Durant cette manifestation culturelle, vous pourrez découvrir plusieurs lieux marseillais : Centre de la Vieille Charité, le Musée d’histoire de Marseille, le Mémorial des déportations, la Bibliothèque de l’Alcazar, entre autres.

INFOS PRATIQUES

Du 22 au 26 septembre 2021 à Marseille

Entrée libre

Plus d'informations sur : www.allez-savoir.fr