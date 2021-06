Les Ensablés - Prétextat, de Pierre Bost (1901-1975)

C’est un roman de vacances dans tous les sens du terme : il raconte les mésaventures de Parisiens venus passer leur été en Normandie, et il fera le bonheur de tout estivant désireux de se distraire sans perdre son temps à l’ombre d’un parasol et près d’un verre de rosé frais. Assurément délicieux et drôle, ce court roman est aussi très poétique, ne serait-ce que par ses évocations merveilleuses de la Normandie qui font penser à certaines nouvelles de Maupassant.

Oui, écrit Pierre Bost, si vous vous arrêtez sur la terre normande, il arrivera que de longues semaines se suivent devant votre maison, comme devant un tombeau un défilé de pleureuses ; peut-être alors serez-vous lâche, et vous partirez, hurlant avec les loups que la Normandie est pluvieuse. Mais pour votre châtiment vous ignorerez toujours un des plus beaux spectacles : le beau temps sur la Normandie. Vous n’aurez pas vu ce soleil, aussi vivant qu’aux pays les plus chauds, cette lumière à qui la pluie a laissé des couleurs, ces arbres verts qui gardent entre les doigts de leurs racines assez d’eau pour ne jamais jaunir, les falaises blanches qui sortent, cent mètres tout droit, de la mer, et la mer elle-même, tremblotante un peu parce qu’au-dessus des galets trop chauds où vous êtes assis, l’air bout (...) Vous ne saurez pas ce qu’est un arbre vert...

Or, voici donc des amis, les « de Lagny » et les « Phonar », de la bonne société parisienne, qui, eux, savent combien la région est belle. Chaque année, ils s’y rendent ensemble, du côté de Bouville, petit village de la côte, pas trop loin de Dieppe.

Jusqu’alors, ils avaient l’habitude de loger à l’hôtel le Beau-Médor tenu par un ivrogne enrichi du nom Prétextat Hauchecorne, mais cette année, les de Lagny ont décidé de louer deux villas, et les Phonar (une mère veuve et ses deux grandes filles) ont accepté, étant entendu que les frais seront partagés au prorata (la précision a son importance pour la suite de l’histoire). Les autres amis seront une vieille fille, madame de Vinci, un riche commerçant du nom de Marba, un médecin, le docteur Sauvage et enfin un peintre peu connu Dragoïlo Mimitch.

Quand le roman commence, tout ce petit monde est dans le train qui le mène à Bouville, un petit train qui fait irrésistiblement songer à celui de Proust où les invités des Verdurin se retrouvent pour aller à la Raspelière : même insignifiance des propos, même drôlerie involontaire de leur maintien des voyageurs... D’ailleurs, au cours de la lecture, le « proustien » ne manquera pas de noter la ressemblance de certains personnages de Bost avec ceux de la Recherche. Le docteur Sauvage, par exemple, un mélange réussi de Cottard et de Saniette... Bost aimait Proust (voir ici l’article de François Ouellet à ce sujet).

À leur arrivée à la gare, les voitures des Lagny les attendent. En passant devant le Beau-Médor, comme par hasard, les roues écrasent des morceaux de verre ; la route est en cet endroit garnie de bouteilles cassées, soigneusement disposées sur toute la largeur du chemin.

... Ainsi commence la « terrible » vengeance de l’hôtelier, furieux que les vacanciers n’aient pas choisi son hôtel... Cependant, à l’hôtel du Beau-Médor, maître Prétextat Hauchecorne, derrière ses yeux bleus, distillait la colère, et calculait le prix des onze bouteilles émiettées devant sa porte.

Ce n’est que le début des tourments que les Parisiens subiront, tourments à la fois comiques, mais effrayants aussi si on y songe. Mais nous laisserons le lecteur les découvrir.

Dans ce roman, il n’y a pas à proprement parler de héros. Pretextat, certes, est le moteur du récit, mais il est surtout celui qui parvient à soulever un groupe (les paysans) contre un autre (les Parisiens), et c’est l’occasion d’une peinture sociale ironique et cruelle. François Ouellet signale ainsi dans sa préface qu’à l’époque de la rédaction du roman,Bost expérimente une forme narrative inspirée de l’unanimisme mis à la mode par Jules Romains avant-guerre, et qui privilégie les scènes de la vie collective traitée avec une volonté d’objectivité sociologique.

Donc, pour conclure, mon conseil aux futurs vacanciers, en Normandie ou pas : allez vous procurer cet excellent livre qui s’ajoutera aux bons souvenirs que vous garderez de vos vacances !

Hervé Bel.

(1) Voir nos chroniques : Porte-malheur, Le Scandale, Un an dans le tiroir, Faillite

Pretextat – PIerre Bost – La Thébaïde – 9791094295304 – 16 €