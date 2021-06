Espagne : deux écrivains catalans libérés après trois années de détention

Sànchez et Cuixart ont été parmi neuf politiciens et militants catalans emprisonnés et graciés par le gouvernement espagnol hier. Tous restent interdits de fonction publique, les grâces étant conditionnées à ce qu’ils ne commettent pas de crimes graves pendant une période donnée.

« La libération de Jordi Sànchez et Jordi Cuixart est un énorme soulagement, mais ils n’auraient jamais dû être condamnés pour sédition. Qu’ils aient passé près de quatre ans derrière les barreaux est une injustice et un outrage. Personne ne devrait être emprisonné pour s’être exprimé pacifiquement », a déclaré Salil Tripathi, président du Comité des écrivains en prison de PEN International.

« Bien qu’il s’agisse d’une étape positive, nous exhortons les autorités espagnoles à annuler également les peines et les condamnations de Sànchez et Cuixart. »

Les deux hommes sont par ailleurs présidents d’associations indépendantistes catalanes. En 2017, ils avaient été incarcérés, mis en détention préventive – un geste alors interprété comme « une provocation de l’État espagnol », avait estimé Jordi Bosch, secrétaire général de l'association indépendantiste Omnium Cultural, auprès de l’AFP.

Les grâces sont intervenues un jour après que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a demandé à l’Espagne de gracier ou de libérer de prison les politiciens et militants catalans, et de modifier la définition des crimes de rébellion et de sédition dans le Code pénal de telle sorte qu’ils ne peuvent pas conduire à des « sanctions disproportionnées pour les transgressions non violentes ».

Crédit photo : Omnium Cultural