Les géographies du roman noir commencent à Frontignan

Pour cette nouvelle édition, 44 auteurs seront au rendez-vous pour débattre des géographies particulières du roman noir, bas-fonds des mégapoles, marges des périphéries rurbaines ou étrangetés des campagnes, lors de tables rondes et de rencontres. Ces dernières se dérouleront toutes en extérieur dans la cour du lycée professionnel Maurice-Clavel, lycée de la seconde chance au bord de ce canal du Rhône à Sète, qui traverse le cœur de ville de Frontignan.

Les auteurs et autrices invités à cette manifestation littéraire viennent de tous les horizons.

Des États-Unis comme Jax Miller, autrice unanimement saluée pour Les Infâmes et Candyland, qui revient avec un true crime très noir, Les lumières de l’aube, une enquête sur la disparition de deux adolescentes sur fond de trafic de meth et de corruption policière et une quête personnelle de trois ans dans un Midwest où « la vie est divisée en deux : ciels impitoyables en haut, ecchymoses en bas ».

Ou comme William Boyle, nouvelle grande voix du Noir, qui continue, avec City of margins, sa chronique désespérée et profondément humaine de son quartier de Gravesend, dans le sud de Brooklyn, à New York.

Le prince de l’ironie noire, l’Écossais Iain Levison, partagera sa fine connaissance de l’âme humaine et des petites gens sans histoires apparentes dans Un voisin trop discret. Tandis que l’Irlandais James Delargy, auteur du best-seller Victime 55, nous tiendra en haleine avec le thriller Sous terre, ou la disparition d’une famille dans une mine désaffectée du désert australien, et que l’Anglais Parker Bilal nous conduira dans Les divinités sur les traces de ses nouveaux enquêteurs Drake et Crane dans un Londres meurtri par la promotion immobilière.

Et le maître du roman noir français, Hervé Lecorre, continuera dans Traverser la nuit à jouer avec les codes du genre (le serial killer, la pluie, la ville, la nuit) pour en faire des odes universelles.

Et puisque le FIRN continue de mixer les genres, le grand Jean-Christophe Chauzy nous enverra en enfer avec le 5e tome de sa série BD dystopique, Le reste du monde.

Le FIRN recevra les premières incursions en roman noir des auteurs SF Catherine Dufour et Laurent Queyssi. Le festival continuera d’ailleurs son travail de défricheur en invitant les primo-romanciers ou bédéistes Lilian Coquillaud, Thomas Verhille, Carine Joaquim, Yann Lespoux, Caroline Hinault, Astrid Monet, Romy Haussman et Adam Trotter…

Lectures à terre ou sur l’eau, pour les adultes ou les enfants, balades à pieds ou à moto, expositions interactives, soirées ciné et musique, brasucades de moules de mer, muscat sec… Toutes les géographies du Noir ne seront pas abordées, mais toutes ses couleurs seront bien là, celles qui donnent à réfléchir aux humains et les aident à penser le monde et à y trouver leur place.

