Festival bd Boum 2021 : Posy Simmonds à l’honneur 

Deux héroïnes de la dessinatrice sont représentées sur l’affiche de la 38e édition du festival. Elles se tiennent devant l’aile Louis XII du château royal de Blois, avec à droite la chapelle Saint-Calais, vue depuis l'aile François Ier. Elles sont installées dans l’escalier monumental et fêtent la nouvelle édition du festival.

Gemma Bovery met le feu aux poudres en préparant une fusée pyrotechnique. Cassandra Darke porte la dive bouteille, sans doute, après un passage en Touraine sur les traces des Plantagenêt et de Richard the Lionheart.

Posy Simmonds est née le 9 août 1945 en Angleterre. Elle séjourne à Paris pour suivre des cours à la Sorbonne puis rentre pour étudier le dessin à la Central School of Art and Design à Londres. En 1972, elle commence à illustrer des textes pour le quotidien The Guardian.

Puis elle réalise sa première bande dessinée, The Silent Three of St Botolph's en 1977. Parallèlement elle se lance, avec Fred l'histoire d'un chat, en littérature jeunesse. En 1997, Posy Simmonds débute dans The Guardian, la publication de Gemma Bovery librement inspirée de Madame Bovary de Flaubert. En 2007, elle sort Tamara Drewe, ouvrage couronné en France par le Grand Prix de la critique. En 2018 est publié l’album Cassandra Darke aux Editions Denoël Graphic.

Ses ouvrages ont inspiré le cinéma, avec l’adaptation de Tamara Drewe par Stephen Frears en 2010, et celle de Gemma Bovery, par Anne Fontaine, en 2014.

Une exposition consacrée à l’ensemble de son œuvre, sous l’égide de Paul Gravett et de Patrick Gaumer, sera présentée à partir du 19 novembre à la Maison de la bande dessinée à Blois.