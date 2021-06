Oh les beaux jours ! : une 5e édition au cœur de l’été 

Les beaux jours sont enfin de retour !

Au Mucem, dans la cour de la Vieille Charité, au Conservatoire Pierre Barbizet, sur le site archéologique du port antique et dans les jardins de l'Iméra, sont organisés des rencontres et des dialogues avec les auteurs et autrices qui font la littérature d’aujourd’hui. Des romans passionnants, des essais stimulants et des BD réjouissantes, beaucoup de musique, de la poésie et des sciences, le tout est à retrouver avec Marseille en toile de fond estivale.

Avec près de 70 auteurs et artistes invités pour cette nouvelle édition, la programmation du festival annonce 42 rencontres, lectures et concerts – dont 31 événements en accès libre.

Cette année, le festival invite trois grands écrivains dont les univers conjuguent un intérêt marqué pour le monde avec une prodigieuse capacité à faire récit : Jonathan Coe, Nancy Huston et Valérie Zenatti.

Écologie, Afrique, Angleterre, cinéma, musique, amitiés, exils, accords et dissonances, engagements et influences… : carte blanche leur est offerte pour être entraîné dans leur petite fabrique de littérature, découvrir ou approfondir leur œuvre et partager leurs passions.

Le programme s’annonce chargé, avec un total de six thématiques à découvrir tout au long de cette manifestation, dont « Dernières nouvelles du monde », « Risquer pour vivre plus », ou encore « Les livres et les enfants d’abord ! », de quoi rendre cet été haut en couleur…

Enfin, le jury du Prix littéraire du Barreau de Marseille rendra son verdict le jeudi 15 juillet à 18h au Conservatoire Pierre Barbizet. Ce jury, composé de huit avocats, est présidé par Laurent Petitmangin, lauréat du PLBM 2020, pour Ce qu’il faut de nuit (La manufacture de livres, 2020).

Retrouvez le programme dans son intégralité sur le site du festival.