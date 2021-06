Un réseau de pirates de textes universitaires démantelé

Les membres de la Guardia di Finanza ont saisi des ordinateurs personnels et des disques durs contenant des œuvres numérisées stockées et potentiellement destinées à être imprimées. Dans certains cas, les livres avaient déjà été confectionnés et reliés.

Il s’agit de « copies illégales d’œuvres éditoriales », assure La Repubblica. La perquisition a permis de démasquer aussi des systèmes ingénieux imaginés par un des propriétaires de ces établissements : pour éviter d’être repéré, il avait caché un disque dur contenant des reproductions de textes universitaires « dans une boîte dissimulée dans le plafond du magasin de photocopie », comme révélé par la note des financiers. Une sorte de poupée russe de la contrefaçon...

NIGÉRIA: 80.000 contrefaçons de livres saisies

Par ailleurs le disque dur, explique encore la brigade financière, « était connecté à la prise de courant par le biais d’un interrupteur Wi-Fi de dernière génération, qui pouvait être désactivé à distance, si nécessaire ». Ainsi, en cas de contrôle, « ce mécanisme aurait permis au support informatique de “disparaître”, rendant son contenu inaccessible à travers les ordinateurs placés, en réseau, au sein de l’établissement commercial ».

Au final, ce sont plus de 110.000 textes universitaires photocopiés que les autorités ont saisis.

Le piratage, phénomène impressionnant

Il convient de rappeler qu’il est interdit de photocopier ou de reproduire plus de 15 % d’une œuvre. De même que la vente illégale d’ouvrages, en Italie, le piratage entraîne des pertes importantes pour le secteur de l’édition : 528 millions € par an, soit 23 % du marché total (à l’exclusion du secteur scolaire et des exportations), selon une étude commandée par l’Association des éditeurs italiens (AIE) à Ipsos, présentée à Rome en janvier 2020.

En particulier, 105 millions €, voici le montant du préjudice économique annuel estimé subi par l’édition universitaire (pour 4 millions d’exemplaires vendus en moins) et 99 millions € celui causé à l’édition professionnelle et aux banques de données (pour 2,9 millions d’exemplaires vendus en moins).

Un phénomène vraiment inquiétant si l’on considère que, toujours d’après l’étude de l’AIE, 36 % des Italiens de plus de 16 ans ont commis au moins un acte de piratage éditorial.

Crédit photo : FaceMePLS, CC BY SA 2.0