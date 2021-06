Au Nigéria, 80 000 livres contrefaits saisis par la police

Pour ses 120 ans, Laterza, une des maisons d’édition indépendantes les plus anciennes de l’Italie, retrace « un siècle (et plus) de livres » avec la publication du catalogue historique, sorti en librairie le 20 mai. C’est l’occasion de reconstruire l’histoire de cette entreprise qui a joué et joue toujours un rôle important pour la diffusion de la culture en Italie.