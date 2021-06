Milan Kundera : le roman, explorateur de l'âme humaine

Milan Kundera 1929 est né à Brno en Tchécoslovaquie. Il est romancier, poète, dramaturge, essayiste, mais aussi enseignant et musicien. Dans les années 1960, il est au centre de l’effervescence culturelle et artistique en Tchécoslovaquie. Il écrit notamment La plaisanterie en 1967. Durant le Printemps de Prague de 1968, il prend position contre le régime et les dirigeants du Parti. Considéré comme dissident, il gagne la France en 1975 où il demeurera jusqu’à nos jours, adoptant le français comme langue d’écriture.

Le roman est pour Kundera un moyen d’explorer avec lucidité et humour l’expérience de la vie humaine.

Il place ses personnages au cœur de problématiques existentielles telles que la poésie, l’amour, la politique ou la révolution. L’insoutenable légèreté de l’être est publié en 1984, La Lenteur en 1995 et L’Identité en 1998 comptent parmi ses romans qui lui ont conféré une reconnaissance internationale.

L'insoutenable légerté de l'être (trad. François Kérel) :

Plus que les autres romans de Kundera, celui-ci est un roman d’amour. Tereza est jalouse. Sa jalousie, domptée le jour, se réveille la nuit, déguisée en rêves qui sont en fait des poèmes sur la mort. Sur son long chemin, la jeune femme est accompagnée par son mari, Tomáš, mi-Don Juan, mi-Tristan, déchiré entre son amour pour elle et ses tentations libertines insurmontables. Jamais, peut-être, chez Kundera, la gravité et la désinvolture n’ont été unies comme dans ce texte. La mort ici, a un visage double : celui d’une douce tristesse onirique et celui d’une cruelle farce noire.

C'est avec un ouvrage particulier que nous vous proposons d'entrer dans l'oeuvre de Milan Kundera : La fête de l'insignifiance. « Nous avons compris depuis longtemps qu’il n’était plus possible de renverser ce monde, ni de le remodeler, ni d’arrêter sa malheureuse course en avant. Il n’y avait qu’une seule résistance possible : ne pas le prendre au sérieux. » Par cette phrase, on dirait que Kundera a voulu résumer toute son œuvre, et que cette Fête de l’Insignifiance est l’apogée de toute son écriture.

Découvrir un extrait : La fête de l’insignifiance (Gallimard, 2014).

Rien n’est sérieux, ni Staline chassant des perdrix, ni ce serveur qui s’invente un sabir pakistanais, ni cet adepte du nombril, ni l’auteur, ni ses propos.

