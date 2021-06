L'influence de YouTube et des réseaux grandit chez les jeunes lecteurs

Enfants et jeunes lecteurs, face aux livres, applications et podcast : comment ces lecteurs se sont comportés durant la pandémie de 2020 ? C’est là tout l’objet de l’enquête présentée par l’AIE dans le cadre de la Bologna Children’s Book Fair. Ainsi, pour poser le contexte, on apprend que dans la tranche 0-14 ans, on compte 77 % de lecteurs, quand ils ne sont que 61 % chez les adultes (comprendre : les plus de 14 ans).

Réalisée avec le panéliste Pepe Research, l’enquête sera officiellement dévoilée ce 17 juin sur le site de la manifestation. Cependant, voici quelques autres aperçus intéressants.

Ainsi, si l’on ne prend en compte que la lecture réalisée sur des ouvrages imprimés (hors audiolivres, ebooks et applications éditoriales), 72 % de la tranche examinée est lectrice, contre 55 % des adultes.

Fait commun : les 4-6 ans se montrent les plus assidus, à 93 %, pour ouvrir des livres, avec une première diminution dès la tranche 7-9 ans, qui passe à 84 %. La préadolescence achève ce funeste tour, en faisant diminuer à 65 % des lecteurs chez les 10-14 ans.

Mais enfin, comment parler de lecture chez les 0-3 ans ? Facile : si 77 % d’entre eux sont lecteurs, l’étude entend par là « des enfants qui manipulent des livres, utilisent des cahiers de coloriage, feuillettent des contes de fées ou des ouvrages, en compagnie d’un adulte ». Tout s’éclaire.

Les réseaux poussent leur corne

Le livre physique, par ailleurs, reste le chouchou de tout un chacun : 69 % des jeunes y ont recours, quand 29 % se servent de numérique et de papier. Enfin, 2 % seulement ne consomment qu’en numérique.

C’est alors assez logiquement que l’on découvrira, dans la tranche 7-14 ans plus encore, que les ouvrages liés à des figures du net — Youtubeur en tête de liste — sont les plus prisés. Mais Tik Tok se taille également une jolie part, grandissante.

Enfin, s’intéresser aux influenceurs à travers les réseaux et outils du web implique d’en consommer : 82 % des 4-14 ans se servent de YouTube pour regarder des dessins animés, des films et des vidéos. 64 % pasent leur temps sur les réseaux sociaux et les outils de messagerie. Gianni Peresson, de l'AIE, analyse que : « La lecture s’inscrit de plus en plus dans un faisceau d’activités culturelles et de consommation liées aux réseaux, aux outils sociaux et aux images. Pour cette raison, elle nécessite un fort pouvoir d’attraction. »

Les Italianophones pourront suivre les échanges entre Renata Gorgani, éditrice chez Il Castoro et Gaia Stock, des éditions EL avec Giovanni Peresson, de l’AIE.

