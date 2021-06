Enquête : qui sont les lecteurs et lectrices des littératures de l'Imaginaire ?

Depuis 2017, L’Observatoire de l’Imaginaire apporte des données sur ce segment éditorial — fantasy, science-fiction, fantastique, etc. — et sollicite désormais les lecteurs. Une grande enquête, ouverte ce 14 juin, tente de définir le profil et les pratiques de lectures — ebook, papier, audiolivre ?

L’enquête tente de déterminer qui lit donc de l’Imaginaire aujourd’hui, et passera par ce questionnaire en ligne, autant que la distribution d’encarts en librairies. « Notre objectif, c’est de déterminer au mieux qui lit de l’imaginaire aujourd’hui. C’est une donnée essentielle pour tous les acteurs de ce genre littéraire et qui complétera notre travail de compilations des chiffres que nous menons », indique L’Observatoire.

Pour prendre part au questionnaire, ce sera par ici. Prévoir une quinzaine de minutes. Il sera possible de répondre jusqu’au 30 septembre.

Les données de cette enquête seront rendues publiques à l’automne — probablement pour préparer le Mois de l’Imaginaire. D’autre part, aucune donnée des répondants ne sera conservée ni réutilisée, promet L’Observatoire.

Sites internet, éditeurs, libraires, ont accepté de relayer l'information (qu'ils soient remerciés, au nom des membres de L'Observatoire) :

Actusf (site), Fantastinet (site), Noosfere (site), BDFI (site), ImaJn'ère (Festival), éditions La Volte, le PLIB (Prix Littéraire), Chut Maman lit (Blog), Grésimaginère, (Festival), La Convention Nationale de science fiction (Festival), Festival Ouest (Festival), Les Rencontres de l'imaginaire de sèvres (Festival), Lucca éditions (maison d'édition), Mes Premières lectures (site), Groupe Les mordus de SFFF sur Facebook, Les Oniriques (Festival), Les Utopiales (Festival), le Prix Actusf de l'Uchronie (Prix), L'Association des traducteurs littéraires de France (L'ATLF), Projets Sillex (éditions) L'Atalante (éditions) L'Alchimiste (éditions), Editions Actusf (éditions), La Volte (éditions), Critic (éditions), Argyll (éditions), Le Diable Vauvert (éditions), Rageot (éditions), L'Atelier Akatombo (éditions), Pygmalion(éditions), Les Forges de Vulcain(éditions), Scrineo (éditions), Callidor, (éditions), Etonnants Voyageurs (Festival), Vampirisme (Site). C'est plus que de la SF (Podcast), Omerveilles (Librairie), Elbakin.net (Site), Les intergalactiques (Festival), Fantastiqueer (Festival), Babelio (site), Le Nuage Vert (Librairie), aVoir aLire (site), Foire du livre de Bruxelles (Festival), Comité Science-fiction, Fantasy, Fantastique (bibliothécaires), Decitre (librairie), La dimension Fantastique, (librairie), Archipel des mots (librairie), Zone du dehors (librairie), De fil en page (librairie), Lettre et merveilles (librairie), Librairie Charybde (librairie), Librairie de la rue en pente (librairie), Ellipse Toulouse (librairie), Librairie Flagey (librairie), Librairie Martelle (librairie), Librairie Libellune (librairie), Librairie La Préface (librairie), Librairie Molière (librairie), Librairie Gwalarn (librairie), Librairie l'Octopus (librairie), Lucioles (librairie), Club163 Saint-Georges (librairie), Librairie Livresse (librairie), Tropismes Libraires SA (librairie), Librairie série B (librairie), L'Imagigraphe (librairie), Librairie de cap et de mots (librairie), Les Mots bleux (librairie), Vivement dimanche (librairie), le groupement des librairies Ensemble, l'Agence Auvergne Rhône Alpes Livre et Lecture...

Evidemment cette liste n'est pas fermée, et toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.