Les Éditions La Joie de lire récompensées à la Foire du Livre de Bologne

Fondé par la Foire du livre jeunesse de Bologne, en partenariat avec l'AIE – Associazione Italiana Editori (Association des éditeurs italiens), et l'IPA – l'Union internationale des éditeurs, le Prix BOP – Bologne des meilleurs éditeurs jeunesse de l'année récompense les éditeurs du monde entier qui , au cours de l'année écoulée, se sont le plus distingués par la créativité, le courage et la qualité de leurs publications.

Les lauréats de la neuvième édition du prix ont été dévoilés ce lundi 14 juin sur la plateforme en ligne du Salon. Les six lauréats, choisis par les éditeurs de la Foire et les institutions internationales pour la promotion du livre et de la lecture, ont été annoncés par Elena Pasoli, directrice de l'exposition, Foire du livre pour enfants de Bologne ; Ricardo Franco Levi, Président de l'AIE ; et Bodour Al Qasimi, président de l'IPA.

Pour l'Afrique, le lauréat est Mkuki na Nyota (Tanzanie), une maison d'édition, fondée en 1981, dont le travail non seulement encourage et promeut la lecture, mais cultive la littérature indigène comme moyen de sauvegarder et de partager la culture tanzanienne dans le monde.

Pour l'Asie, le lauréat est Tuti Books (Iran), un éditeur qui s'est toujours efforcé d'apporter la littérature mondiale à tous les enfants et jeunes adultes iraniens.

Pour l'Europe, le prix a été remporté par les Éditions La Joie de lire (Suisse). Fondée à Genève et spécialisée dans la littérature jeunesse, l'approche audacieuse et exigeante de La Joie de lire a révélé de nombreux talents et redécouvert des classiques de plusieurs genres.

Pour l'Amérique du Nord, Levine Querido (États-Unis) revendique la plus haute marche du podium. La maison d'édition se concentre sur les œuvres d'auteurs et de créateurs issus de milieux sous-représentés, notamment les personnes de couleur, les membres de la communauté LGBTQ, les créateurs Latinx, les artistes et écrivains autochtones, les créateurs handicapés, les membres de religions minoritaires, et plus encore.

Pour l'Amérique centrale et du Sud, la société Tragaluz Editores (Colombie) a remporté le prix. Fondé en 2005, cet éditeur indépendant cherche à créer des livres engageants dans lesquels la lecture est vue, touchée et ressentie - une expérience pour tous les sens.

Enfin pour l'Océanie, le lauréat est Oratia Media, une maison d'édition éclectique de Nouvelle-Zélande fortement axée sur l'édition, la conception et l'impression de haute qualité.