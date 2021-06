Biarritz fait place à Jules Verne

Cet établissement quatre étoiles est le sixième de la collection des Hôtels Littéraires fondée par le collectionneur et bibliophile Jacques Letertre.

Après l’inauguration du Swann à Paris (8e) en 2013, entièrement dédié à l’œuvre de Marcel Proust, les Hôtels Littéraires consacrés à Gustave Flaubert à Rouen, Alexandre Vialatte à Clermont-Ferrand, Marcel Aymé à Montmartre et Arthur Rimbaud à Paris (10e) invitent leurs hôtes à un véritable tour de France de la littérature.

Née avec l’objectif social de rendre la culture accessible au plus grand nombre et de contribuer ainsi au développement du tourisme durable défini dans le Programme 2030 de l’UNESCO, la Société des Hôtels Littéraires s’est dotée de la qualité d’entreprise à mission et fait du séjour hôtelier un voyage littéraire et artistique chez un auteur.

Situé dans le centre-ville de Biarritz, à deux pas de la Grande Plage et de l’océan Atlantique qui inspira l’auteur pour écrire ses romans, de Vingt Mille Lieues sous les mers au Tour du monde en quatre-vingts jours, l’Hôtel Littéraire Jules Verne rend un hommage artistique et graphique à l’écrivain des Voyages extraordinaires.

La décoration signée Aleth Prime révèle une atmosphère inspirante, comme une ode au voyage, à la mer et à l’imaginaire scientifique. Chacune des 78 chambres, dont celle de l’appartement, est personnalisée par des citations, des livres et des aquarelles originales de Jean Aubertin.

La bibliothèque multilingue de 500 livres et une collection des plus beaux décors des cartonnages Hetzel côtoient la salle fitness et la piscine extérieure chauffée pour une invitation à la culture et au confort dans le Biarritz de la Belle Époque.

Crédits photo : Hôtels Jules Verne