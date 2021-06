Librairie Les mots à la bouche : transmettre culture et héritage LGBT+, inlassablement

Située dans le Marais depuis 1983, Les mots à la bouche faisait partie des lieux historiques du quartier. L’année dernière, victime de la gentrification et de l’augmentation des loyers, la librairie était poussée au déménagement. En février 2020, après des mois de recherches, de nouveaux locaux étaient trouvés rue Saint Ambroise et la vie économique et culturelle de la boutique semblait enfin redémarrer…

« Le confinement est arrivé deux semaines avant le déménagement qu’on avait prévu », se souvient Éva, nouvelle cogestionnaire de la libraire. « On a fermé, sans savoir ce qu'on deviendrait : les travaux furent mis en pause, les matériaux pour la nouvelle librairie étaient bloqués dans différents pays d’Europe. Et nous, on était coincés chez nous… »

Alors que l’avenir semble plus incertain que jamais, les cinq libraires, accompagnés du propriétaire historique, Walter Paluch, envisagent alors un changement stratégique dans le fonctionnement. « Ça faisait des années que Walter voulait transmettre la boutique », explique, Nicolas, autre cogestionnaire. « Il a accepté de garder son rôle le temps de l’aménagement, mais il fallait commencer à réfléchir à la suite. » La solution qui émerge rapidement est celle de transformer la librairie en société coopérative.

Pour ce faire, les futurs membres de la SCOP doivent toutefois racheter la librairie, le fonds de commerce comme le stock. Un crowdfunding est mis en place : lancé ce 31 mai, il dépasse son objectif de 40.000 € en trois jours.

« Je m’étais dit que, sur la première semaine, on allait atteindre les 15.000 euros : on avait alors prévu une vidéo, puis des portraits des libraires pour continuer à faire le lien… Là on a été complètement pris de court », sourit Éva. « Maintenant que le palier est franchi, on est beaucoup plus tranquilles, et on a jusqu’au 17 juillet pour que les gens puissent continuer à donner. »

Coopération et transmission

Le choix de transformer la librairie en société coopérative répond d'abord à un impératif financier : aucun des libraires ne possédait les fonds nécessaires pour racheter le fonds de commerce seul. Mais la volonté des salariés de constituer une SCOP tient également à la spécificité de leur lieu de travail.

Seule librairie spécialisée en oeuvres LGBT+ de Paris, Les mots à la bouche est un établissement culturel, mais également un espace patrimonial pour les communautés concernées. Le fait que les salariés détiennent directement la boutique permet de pérenniser l’endroit, mais également de perpétuer son l’héritage.

« On avait envie de transmettre une culture entre nous parce qu’on est des générations différentes dans l’équipe, on a des goûts et des vécus distincts qui induisent une synergie qu’on espère maintenir longtemps – même quand on sera plus là », confie Éva. « Si on se projette dans le très long terme, on aimerait que les salariés partent au compte-gouttes et soient remplacés par de nouveaux libraires, avec des envies et un regard différent et ainsi instaurer une tradition. »

ActuaLitté CC BY 2.0

Dans un monde encore hostile aux personnes LGBT, la famille ou l’école ne sont parfois pas capables d’offrir des ressources suffisantes. La librairie propose de pallier ce manque en mettant à disposition des milliers de romans, fanzines, essais, BD où les personnes LGBT sont représentées.

« Ce lieu refait sans arrêt ce travail d’offrir des ressources à des gens de tout âge qui en ressentent un jour le besoin », explique Nicolas. « Avec Internet, on aurait pu penser que toute cette culture serait accessible facilement, mais Internet continue d’avoir des biais, d’amener vers des contenus qui vont être une fétichisation de ces cultures. Donc nous on réaliser ce travail inlassablement et ça restera à faire en permanence. »

Une volonté de transmission qui semble déjà porter ses fruits. En changeant d’emplacement et en communiquant davantage sur les réseaux, la librairie attire déjà de nouveaux publics. Une clientèle LGBT, ou non, plus jeune en tout cas que les anciens habitués du Marais, qui découvre avec plaisir le lieu et son impressionnant catalogue.

Nouveau lieu, même objectif

En arrivant dans le XIe l’année dernière, les employés des Mots à la bouche se sont rapidement rendu compte que le quartier abritait un nombre significatif de librairies. Il a lors été décidé de se concentrer d’autant plus sur la spécificité LGBT+ de la boutique. Un choix qui répondait également au constat qu’avec les années, les ouvrages récents et généralistes prenaient de plus en plus de place dans le catalogue.

« L’ADN de la librairie, depuis son ouverture, c’est de ne pas diluer le contenu LGBT : de montrer qu’il n’y a pas de honte, et qu’on se dise que l'on porte fièrement ces histoires et cette culture », souligne Éva.

Aujourd’hui, dès l'entrée, on est accueilli par une table ronde présentant les actualités éditoriales. Mais il suffit d’avancer un peu pour découvrir une littérature gay ou lesbienne. Sur le mur du fond de la libraire, un immense rayonnage est consacré aux auteurs et autrices LGBT – rangement par ordre alphabétique ! Au sous-sol on trouvera des ouvrages photos, les beaux livres et les fanzines et même quelques DVD.

ActuaLitté CC BY 2.0

On retrouve évidemment des sections classiques pour une librairie, Histoire, polar, BD, mais dans chacun de ces rayons le lecteur trouvera un coin LGBT. « Toute personne qui cherche un bon livre trouvera un bon livre chez nous, que ce soit LGBT ou non, on saura vous conseiller » conclu Éva.

Maintenant que la crise sanitaire semble être derrière nous, la librairie recommence à organiser des événements. Prochain rendez-vous le vendredi 25 juin. De 18 h à 20 h le lieu accueillera Ouissem Belgacem pour une session dédicace autour de son livre Adieu ma honte parut aux éditons Fayard.

Crédit photo : Les mots à la bouche - De gauche à droite : Jimmy, Céline, Nicolas, Eva, Kamel et Walter