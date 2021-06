L'Assemblée nationale valide la copie privée différenciée pour les appareils reconditionnés

L'article 14 bis B de la proposition de loi nº 3730, adoptée par le Sénat en janvier dernier, modifiait le code de la propriété intellectuelle pour exonérer les appareils reconditionnés de la rémunération pour copie privée.

« La rémunération pour copie privée n’est pas due non plus lorsque les supports d’enregistrement sont issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi de produits ayant déjà donné lieu à une telle rémunération », indiquait cette proposition de loi.

Le débat à l'Assemblée nationale avait été précédé par les interventions des principaux intéressés : l'industrie de la culture, et notamment le Syndicat national de l'édition, réclamait l'application de la rémunération aux appareils reconditionnés, quand les acteurs du reconditionnement assuraient que ce prélèvement constituait une menace, à long terme, pour l'économie sociale et solidaire.

Enfin, la Commission pour la rémunération de la copie privée s'était manifestée, il y a quelques jours, pour proposer un barème « de compromis ». Selon ce dernier, ces appareils reconditionnés sont soumis à la rémunération au titre de la copie privée, avec un abattement de 35 à 40 %, toutefois. Ce barème différencié est accessible à cette adresse.

Barème différencié et soutien à l'ESS

Intervenant à l'Assemblée nationale, Roselyne Bachelot-Narquin a souligné que ce principe de barème différencié devait être inscrit dans la loi, et a proposé un amendement en ce sens. L'amendement 230 indique que la mesure d'exonération votée par le Sénat est supprimée, valide le barème proposé par la Commission copie privée, qui doit « tenir compte des caractéristiques de ces supports, notamment en termes d'usage et de durée d'utilisation ». Enfin, il précise que la commission préservera les barèmes actuels jusqu'au 31 décembre 2022, avant révision.

« Ce barème adapté a été voté sur la base d’une étude d’usages menée par l’institut GFK. Son impact économique sera de près de 11 millions d’euros de perte pour la culture qui vient ainsi en soutien au secteur des appareils reconditionnés », a souligné l'organisme Copie France, qui perçoit la rémunération pour copie privée.

« L’Assemblée nationale a confirmé aujourd’hui, avec justesse, que le monde culturel ne peut pas être la variable d’ajustement d’une économie malmenée par une concurrence étrangère à bas coût. Nous partageons le point de vue que le modèle économique des reconditionneurs français et des entreprises sociales et solidaires doit être, plus que jamais, protégé et soutenu par des mesures fortes de la part de l’État », poursuit Copie France.

Je me félicite de l’adoption par les députés du compromis proposé par le Gouvernement, qui maintient une juste rémunération des créateurs, tout en préservant le développement de l’économie sociale et solidaire. @cedric_o #copieprivée #VivreLaCulture pic.twitter.com/ypONuaC1tj — Roselyne Bachelot (@R_Bachelot) June 10, 2021

Le texte adopté exempte les entreprises de l'économie sociale et solidaire de la rémunération, ce qui permet de satisfaire les deux parties qui avaient fait part de leur inquiétude.

Deux études relatives aux impacts économiques de la rémunération copie privée doivent par ailleurs être produites, selon d'autres amendements. La rémunération pour copie privée aurait généré 273 millions € en 2020, selon l'AFP.

La proposition de loi nº 625, adoptée avec modifications, par l'Assemblée nationale, visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, sera disponible à cette adresse, une fois mise en ligne.