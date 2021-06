Le Sénat approuve la première loi sur les bibliothèques 

« Lieu indispensable de la respiration citoyenne et civique », la bibliothèque ne disposait jusqu’à ce jour pas d’un texte structurant. C’était tout l’objet de la proposition de la sénatrice Sylvie Robert. Le tout dans le cadre d’une procédure accélérée. Il s’agissait donc tant de définir officiellement les missions des établissements de prêts, tout en « confortant le lien avec les collectivités territoriales ». Pas de contraintes dans ce texte, simplement le vœu que « les élus s’emparent du sujet ».

BIBLIOTHÈQUES: un réseau fort, mais inégal

Avec plus de 16.500 bibliothèques et points d’accès au livre, c’est « le premier équipement culture du pays », rappelait Roselyne Bachelot — dont la fiche indiquait 15.000 établissements. Grâce à eux, 87 % des Français accèdent ainsi au livre, et la proposition de loi procède d’une « extension et d’une diversification de leurs missions […] dans l’accompagnement des professionnels ». Le texte, concis, a d’ores et déjà obtenu le soutien « sans réserve du gouvernement, pour le développement de la lecture publique ».

Quelques réserves ou points d'achoppement

Pas de loi cadre, donc, mais des réserves des sénateurs : celle de Pierre-Antoine Levi (UC), pointant l’article 5 qui lui est cher :

Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont pluralistes et diversifiées. Elles représentent, chacune à leur niveau ou dans leur spécialité, la multiplicité des connaissances, des courants d’idées et d’opinions et des productions éditoriales. Elles sont rendues accessibles à tout public, sur place ou à distance.

Et le met en parallèle avec l’article 7, plus douteux :

Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements élaborent les orientations générales de leur politique documentaire, qu’elles présentent devant l’organe délibérant de leur collectivité territoriale ou de leur groupement et qu’elles actualisent régulièrement.

Le risque n’est-il pas de « plonger dans une politisation trop poussée des lieux de lecture », interroge-t-il ?

Monique de Marco, groupe écologie, soulignera pour sa part la nécessaire « redistribution des livres, pour éviter le désherbage », qui consiste à supprimer des collections des ouvrages trop anciens et/ou abîmés. L’article 12 propose d’autoriser leur don à des fondations ou des associations, gratuitement, en vue d’une redistribution. Et ce, sans qu’il leur soit possible d’y recourir à titre onéreux. « Inscrire les bibliothèques dans la loi, c’est aussi reconnaître le rôle des personnes [qui y travaillent], afin de les protéger », insiste Elsa Schlack (LR).

Qui est contre les bibliothèques ?

La question de la politique documentaire restera à la discrétion du maire, dans le cadre de l’article 7, conformément à l’amendement déposé par Didier Mandelli. Sa proposition visait à « éclaircir le rôle de l’organe délibérant qui aura donc explicitement la capacité de voter les orientations générales de la politique documentaire des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ».

De même, le sénateur envisageait d’élaborer « un schéma de développement de la lecture publique à l’échelle du département, validé par l’assemblée départementale ». Les deux propositions seront retenues, et les articles de la loi ainsi enrichis.

La vente de livres donnés par les bibliothèques (article 12) qui faisait l’objet d’amendement ne sera pas autorisée — si l’objet était de permettre à des organisations comme Emmaüs de financer leurs activités, cette extension aurait pour conséquence de développer un marché du livre d’occasion de manière trop importante.

Pas plus pour céder aux entreprises sociales et solidaires : le second amendement de Monique de Marco ne passera pas plus. Des structures comme RecycLivres auraient amplement profité d’une telle opportunité. La question du droit d'auteur prime pour la porteuse du projet de loi.

La proposition de loi aura encore à passer devant l’Assemblée nationale, après avoir été adoptée par les sénateurs.