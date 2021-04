La France et ses bibliothèques : un réseau fort, mais inégal

Forte d’une nouvelle méthodologie introduite en 2009, cette enquête fait « sortir de l’ombre tout un ensemble d’équipements de proximité, qui joue un rôle fondamental pour assurer une équité territoriale d’accès à la culture et à l’information, mais assure aussi souvent une mission de cohésion sociale ». Dans les zones rurales isolées, existent des lieux de rencontre et de convivialité par lesquels « la France peut se prévaloir d’un réseau exceptionnellement dense de bibliothèques et points d’accès au livre ». Ainsi, près de 90 % des Français résident dans une collectivité offrant l’accès à au moins un lieu de lecture (bibliothèque ou point d’accès au livre).

Pour autant, les territoires connaissent des situations très contrastées : un rapport de décembre 2015 avançait déjà dans cette direction, en pointant les lacunes des petites communes rurales. Certes, des moyens moindres, mais dans les communes de plus de 10.000 habitants, découvre-t-on, les mêmes manques apparaissent. « Dans les plus grandes collectivités, la mauvaise qualité du réseau d’annexes ne permet pas toujours d’assurer un service de proximité optimal. »

CNL: des aides aux bibliothèques qui interrogent

Évidemment, les points d’accès au livre, pour des collectivités de moins de 2000 habitants, sont souvent gérés par des bénévoles : il s’agit là du point le moins évident à détourer. « De façon plus générale, les caractéristiques des bibliothèques sont corrélées au niveau de population desservie et présentées par strate dans les profils moyens », observe-t-on.

Reste que sur 2018, on recense 8100 établissements de lecture publique, pour les bibliothèques, 8400 pour les points d’accès au livre, soit 16.500 espaces en tout. En cumulé, la France compterait alors, 10,1 millions d’inscrits actifs et 8,2 millions d’emprunteurs actifs. Auront été prêtés 279,500 millions de documents et 213 millions de livres.

« En 2018, une bibliothèque représentait en moyenne 1 200 inscrits actifs, pour 90 inscrits actifs pour un point d’accès au livre », reprend l’étude. Sur la base d’estimations cependant.

Statistiques intéressantes, en moyenne, l’ensemble des bibliothèques offre une surface par habitant de 0.06 m2, ce qui correspond à 861 m2 par établissement. Et bien entendu, l’amplitude horaire augmente en fonction de la taille des villes : la moyenne est de 15 heures, toutes tailles et collectivités confondues, ce qui s’explique par le nombre important de petites bibliothèques. Si l’on ne prend que les communes de 20.000 habitants, la moyenne passe à 20 heures hebdomadaires. Elle dépasse les 42 heures pour celles de plus de 100.000 habitants.

Accès et catalogues

En 2018, 80 % des bibliothèques desservant plus de 2000 habitants disposaient d’un site web en propre. En outre, 85 % des bibliothèques desservant plus de 2000 habitants proposent un catalogue en ligne à leurs usagers.

En matière d’accessibilité, 97 % des bibliothèques desservant plus de 2 000 habitants proposent des collections adaptées. Et 82 % des collectivités interrogées offrant les services d’une bibliothèque déclarent disposer au moins d’un bâtiment accessible au sens entendu par cette loi.

Enfin, sur le prêt de documents, entre 2016 et 2017, on avait observé une stabilité du nombre de prêts de documents physiques réalisés, phénomène faisant suite à 3 années de baisse entre 2012 et 2015. Cette stabilité semble en mouvement puisque l’on dénote une augmentation en 2018 de 2 points.

Pour les collectivités de 2 000 habitants et plus, les dépenses de personnels sont de 280 k€ en moyenne par bibliothèque en 2018. Après une augmentation régulière de 2011 à 2014, les dépenses de personnels semblent avoir connu une légère baisse entre 2014 et 2015, puis un léger rattrapage entre 2015 et 2016. Il convient de conclure à une stabilité des dépenses de personnel sur la période 2014-2017. 2018 marque une augmentation de ces dépenses.

Concluons sur le volet numérique : 53 % des établissements ont fait des acquisitions de ressources numériques en 2018, quand ils n’étaient que 26 % en 2015. Si la progression existe, c’est avant tout pour privilégier des abonnements à la presse. Tous modes confondus, 19 % des bibliothèques ont fait l’acquisition de livres numériques en 2016. Parmi celles-ci, la moitié ne le fait qu’au travers d’acquisitions à l’unité, 20 % le font exclusivement en bouquet, 30 % enfin mobilisant les deux modes d’acquisition.

Désormais, 62 % des établissements disposent de ressources numériques, par le jeu de la mutualisation, au niveau intercommunal ou départemental.

En moyenne, une bibliothèque desservant 2 000 habitants et plus dispose d’un fonds de 37.900 documents sur supports, dont 31.988 livres imprimés. En 2018, 79 % de ces établissements disposent d’un fonds de documents sonores (musique et livres audio), soit 3 points de plus qu’en 2012. Toujours en 2018, 69 % de ces établissements proposent une offre de documents vidéo, soit 9 points de plus qu’en 2012.

Le fonds de livres imprimés est globalement stable sur la période. Les fonds des documents sonores et vidéo ont connu une nette progression entre 2014 et 2018, avec respectivement +6,7 % et +30 %, malgré une baisse du nombre de ces prêts sur ces supports.

En moyenne, les bibliothèques desservant plus de 2 000 habitants ont acquis 1 650 livres imprimés en 2018. On retrouve, comme en 2016 et en 2017, d’importants écarts selon la population desservie, avec notamment un nombre moyen d’acquisitions qui triple lorsqu’on passe le seuil des 100.000 habitants. Le nombre moyen de livres achetés est en légère baisse (-1 %) entre 2017 et 2018.

Crédit photo : bibliothèque Robert Desnos, Montreuil - ActuaLitté, CC BY SA 2.0