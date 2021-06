Du sable dans les pages : une évasion littéraire 

Labellisé par le Centre National du Livre, dans le cadre du dispositif national « Partir en livre », ce festival porte une attention particulière aux publics « plus fragiles et éloignés de la culture ». Il réalise un programme spécialement conçu pour les centres d’animations, les centres sociaux et les centres de loisirs.

Dans la continuité de cet engagement, le festival offre des livres grâce à la dotation de chèques-lire, obtenus tous les ans grâce à la labellisation par le CNL et des partenariats avec plusieurs éditeurs.

Le choix du quartier du Grand Parc à Bordeaux poursuit cette logique de valorisation culturelle puisqu’il « correspond à l’esprit de Partir en livre : amener la lecture dans un quartier prioritaire et proposer des actions ludiques à un public éloigné du livre ».

L’affiche propose des spectacles pour toute la famille le mercredi 30 juin et un programme dédié aux assistantes maternelles, aux scolaires et aux structures d’animation et de loisirs du 28 juin au 9 juillet.

Mercredi 30 juin : 2 spectacles gratuits pour tous publics – Salle des fêtes du Grand Parc : réservation indispensable auprès d'Escale du livre.

A 18h : Interprétation de Lili Lit :

« Une lecture en-jouée pour les enfants de 7 à 777 ans, qui parle des filles et des garçons, ce que chaque sexe s’interdit ou s’autorise, ce qui les rassemble et les sépare. Tout cela pioché dans des livres destinées à la jeunesse. »

Avec la participation de la Compagnie Lilo, avec la comédienne Émilie Esquerré (en photo ci-dessus).

A 19h30 : Salle des fêtes du Grand Parc – ROCK THE CAVERN :

« Une vraie fausse histoire de la préhistoire, celle du premier groupe de rock de tous les temps !

Les fouilles à Glastonbury ont révélé, sur bandes en peau de serpent, onze chansons pionnières du rock’n’grotte et d’autres précieux indices.

Voix, guitare, basse, batterie font résonner l’âge de pierre. Onze chansons rock des cavernes alternent avec le récit info/intox des découvertes de l’archéologue Copince Copince.

Rock the Cavern (Le Label dans la forêt), le nouveau livre disque de Cyril Maguy et Bertrand Lanche. »

Du 28 au 29 juin 2021 et du 1-2 et 8-9 juillet, tout un programme sera dédié aux assistantes maternelles sur la thématique de : Bébés lecteurs : pourquoi et comment lire aux tout-petits ?

Il sera divisé en 2 modules :

- Lire avec des bébés : comment et quoi ?

Avec la participation de la médiatrice du livre Pauline Beetaven

- Rencontrer une autrice de livres pour les tout-petits.

Avec la participation de l’autrice Martine Perrin.

Du 28-29 juin et du 1er et 2 juillet, un programme sera dédié aux scolaires : « les auteurs à la rencontre des lecteurs des écoles maternelles et élémentaires du quartier »

- Lecture / Ecriture

« Intervention conjointe, qui permettra d’aborder d’une part l’écriture, à partir de formes très simples et très ludiques, et la mise en voix du texte et la lecture adressée. Les deux voix – écrite et orale – les deux aspects de la même démarche, celle de raconter une histoire, se combinent, pour un objectif commun : le plaisir des mots et de la langue. »

Avec les participations de l’écrivain Gilles Abier et du comédien Sébastien Sampletro

- Peintures pressées : Pour une approche créative des œuvres d’art

Avec la participation de l’écrivain Bernard Friot à la Galerie du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux.

- Rencontrer avec des images

Rencontre avec l’auteur illustrateur Maxime Derouen :

« Maxime Derouen propose d’accompagner les enfants dans la création d’une fresque autour des dinosaures. Le livre des secrets de mon dinosaure préféré (Grasset jeunesse) La maîtresse demande à chaque enfant de sa classe de préparer un exposé sur son dinosaure préféré. Attendez-vous à un tour d'horizon haut en couleur, humour et anecdotes... Tout, tout, tout, vous saurez tout sur les dinos ! »

8 et 9 juillet : Stage de bande dessinée

Avec la participation de l’auteur et de l’illustrateur Maro Lizano.

Vous pouvez retrouver tout le programme ici.