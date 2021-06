Demain est à nous” : 34e édition du festival Le Livre à Metz

Unique en son genre, cette manifestation littéraire est un lieu de débats et d’échanges où le monde se lit et se raconte sous ses facettes les plus diverses. La nouvelle thématique, « Demain est à nous », donnera lieu à des conversations autour de l’avenir et des différentes manières de le concevoir. Cette année plus que jamais, le festival s’est donné pour mission de faire rêver, respirer le temps d’un week-end en laissant le champ libre au pouvoir des mots. Grâce à la force de la littérature et du journalisme, Le Livre à Metz offrira cette année matière à discuter et à réfléchir sur le monde de demain.

Pour concocter la programmation, l’équipe du festival collabore depuis 2017 avec deux conseillers littéraires perspicaces et énergiques : la romancière Valentine Goby (Prix des Libraires 2014, ancienne vice-présidente de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et du Conseil permanent des écrivains…) et le reporter-écrivain Olivier Weber (Prix Albert-Londres 1992, Prix Joseph Kessel 1998, membre du comité Albert Londres, président du Prix Kessel et membre de la SCAM…).

Comme chaque année, plusieurs invités d’honneur portent les couleurs de l’édition. Pour la littérature générale, ils sont deux : ils incarnent la thématique et offrent des passerelles entre les mondes du livre et des médias – la journaliste Florence Aubenas (Prix Joseph Kessel 2010, Prix d’Académie 2015…) et le romancier Mathias Enard (Prix du Livre Inter 2009, Prix Goncourt des lycéens 2010, Prix Goncourt 2015...). L’auteur-illustrateur Geoffroy de Pennart sera l’ambassadeur de la littérature jeunesse et Fabien Toulmé (Prix Schlingo 2020, Prix France Info de la bande-dessinée et d’actualité et de reportage 2021) celui de la BD.

Le festival « Le Livre à Metz – Littérature & Journalisme », c’est près de 180 invités d'horizons différents – romanciers, journalistes, essayistes, photographes, dessinateurs, scénaristes BD… ; 70 événements aux formes variées : rencontres, débats, lectures, spectacles, apéros-philo, expos… ; exceptionnellement, une déambulation en extérieur parmi une soixantaine de petits chapiteaux, dans le respect des conditions sanitaires

L’ambition du « Livre à Metz » est de mettre l’écrit dans les mains de tous et permettre à chacun de trouver sa place dans la société au travers d’actions multidisciplinaires. En amont et pendant la manifestation, des actions au long cours sont également menées auprès de différents publics : lycéens et collégiens, mais aussi publics éloignés du livre (enfants hospitalisés, personnes détenues, jeunes primo-arrivants, élèves de l’Institut National des Jeunes Sourds, etc.).

« Le Livre à Metz » organise deux prix littéraires décernés par des jurys de lecteurs : le prix Graoully (jeunesse) parrainé par Batigère, le prix Le Livre à Metz | Marguerite Puhl-Demange (littérature générale), parrainé par le Département de la Moselle. Il accueille également le prix Marianne, décerné par la Chambre des notaires de la Moselle ainsi que le tout nouveau prix littéraire des Frontières – Léonora Miano, organisé par l’Université de Lorraine et l’Université de la Grande Région.

Informations pratiques

Le Livre à Metz

1 rue du Roi Albert, 57070 Metz

03 87 20 20 05