Festival BD : Spirou, gardien de ménagerie au zoo de Mulhouse

Groaaar !, le Festival BD au Zoo, est un festival unique en Europe. Lancé en 2018, il permet de récolter les fonds nécessaires à la protection des animaux dans leurs milieux naturels, par le biais de la bande dessinée. Groaaar ! est le fruit de la rencontre entre trois passionnés du neuvième art, qui ont décidé de mener une action mêlant dessin et préservation des animaux : David, libraire mulhousien, Mathieu, dessinateur, et Benoît, vétérinaire au Parc zoologique & botanique de Mulhouse.

Après le succès des deux premières éditions, les fondateurs du festival, la librairie Tribulles-Canal BD et le Parc zoologique & botanique de Mulhouse, ont souhaité se doter d’une entité commune, afin de faciliter l’organisation de l’événement. L’association Groaaar ! concrétise ce trait d’union et devient un atout majeur pour le développement des futures éditions, en regroupant des passionnés de bande dessinée engagés pour la protection de la nature.

Pour sa troisième édition, Groaaar ! a décidé d’agir en faveur de la protection d’un animal particulièrement menacé : le macaque à crête. Un collectif d’artistes mettra en scène, le temps d’un week-end, ce primate fragile ; leurs dessins feront l’objet d’une exposition en plein air.

En parallèle, d’autres expositions seront présentées, dont le prologue de la nouvelle bande dessinée du parrain de Groaaar ! 2021 : José-Luis Munuera, dessinateur entre autres de Spirou et Zorglub. Jeu de piste, et animations pour les enfants sont également au rendez-vous. Samedi 12 juin, entre 14 et 17h, des illustrateurs locaux se retrouveront à l’occasion du Marathon des illustrateurs, afin de dessiner ensemble sur des thèmes improvisés.

Les auteurs et artistes en dédicace : Jérôme Lereculey, dessinateur de la saga des Cinq Terres (Delcourt), Christophe Cazenove, auteur de la bande dessinée Le Zoo des animaux disparus (Bamboo éditions), Miss Prickly, dessinatrice de la série Animal Jack (Dupuis), Armel Gaulme, dessinateur de Bestiary (Caurette) ou encore Carnets Lovecraft (Bragelonne), Alex-Imé, dessinatrice du Dernier refuge (Editions Glenat), Dominique Schoenig, président de l’association Groaaar !. Et en distanciel : Jose-Luis Munuera, Frédéric Brrémaud et Giovanni Rigano.

Informations pratiques

Dates : les samedi 12 et dimanche 13 juin 2021

Horaires : de 9h à 18h

Animations gratuites dans l’enceinte du Parc sous réserve de l’achat d’un billet d’entrée au Parc.

Tarif spécial de 13,50 euros pour tous (7,50 euros pour les 4-16 ans).

Réservation obligatoire d’un créneau d’entrée dans le Parc sur www.zoo-mulhouse.com.

Crédit photo : macaque à crête, domaine public