Festival Aux Quatre Coins du Mot : prêts à “bourlinger” ?

Pour cette troisième édition du festival, durant 4 jours, découvrez une cinquantaine de spectacles, lectures, conversations, concerts, expositions, projections, balades, installations, jeux et autres ateliers. Tous ces évènements se dérouleront dans le centre-ville et au Prieuré, lieu classé monument historique et au patrimoine mondial de l'UNESCO.

La programmation de cette année s’est construite peu à peu autour du mot-clé « bourlinguer » et de l’envie de prendre l’air. Elle est riche, variée, accessible, étonnante, avec des têtes d’affiches et beaucoup de découvertes. Au total, une soixantaine de propositions. À vous de choisir !

Au sein de la programmation, notamment, un hommage à Blaise Cendars, avec la projection d'Éclats de Cendrars, documentaire réalisé par Thomas Gilou, son petit-fils. Un auteur dont la vie fut à la fois le miroir lucide d’un siècle fou, l’éloge du mouvement, du voyage et la rencontre entre le roman d'aventure et l’amour de la langue et des mots. S’en suivra une conversation, À la rencontre de Blaise Cendrars, avec la journaliste et écrivaine Valérie Marin La Meslée, Claure Leroy, de l’Association Internationale Blaise Cendrars, l’écrivain Patrick Deville et Philippe Le Moine, directeur du festival.

Parmi les expositions, découvrez entre autres D’Arthur à Zanzibar, de Philippe Lopparelli, qui rend hommage à la quête existentielle inachevée menée par Rimbaud.

La Cargaison de Souleymane Bah sera l’une des quelques lectures proposées par le Festival : l’histoire d’onze jeunes guinéens abattus par les forces de l’ordre lors d’une manifestation et privés de sépulture, devenus un enjeu politique entre le pouvoir et l’opposition.

De nombreuses conversations vous attendent, dont celle en compagnie d'Eddy L. Harris, qui parlera de Mississipi Solo (Editions Liana Lévi, traduit de l’anglais par Pascale-Marie Deschamps), récit de sa descente seul en canoë du fleuve américain.

Enfin, parmi les spectacles, retrouvez Sylvain Prudhomme, qui présentera ses Carnets de la frontière, écrits en 2018 lors d’une traversée des États-Unis en auto-stop, ou encore Les semelles de vent avec les mots de Nicolas Bouvier, Ella Maillart, Jorn Riel, Boris Vian, Jack London, Fernando Pessoa, Ida Pfeiffer, Maupassant, Ibsen, Edmond Rostand, JMG Le Clézio, Baudelaire et Arthur Rimbaud…

Le programme complet du festival est à retrouver ci-dessous :