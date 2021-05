Nantes : le festival Atlantide, Les Mots du Monde 17 au 20 juin 2021

Adapté du best-seller de Ben MacIntyre pour le grand écran par John Madden, le réalisateur oscarisé de Shakespeare in Love, et par les producteurs du Discours d’un Roi, Operation Mincemeat (titre provisoire) est l’histoire vraie et extraordinaire de la tromperie la plus réussie jamais tentée en temps de guerre et qui a changé le cours de la Seconde Guerre mondiale. Le film est produit par See-Saw Films et Cohen Media Group en association avec Archery Pictures.