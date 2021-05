Vu à la télé” : 31 % des libraires s'en servent comme outil promotionnel 

Sourire d’ange et voix chaleureuse, François Busnel poursuit inlassablement sa promotion des auteurs — malgré quelques absences remarquées — chaque mercredi. Avec quelque 479.000 téléspectateurs, c’est également l’émission dédiée au livre la plus regardée. Un nouveau sondage mené auprès de libraires par nos confrères de Livres Hebdo, avec le concours de Xerfi/I+C, montre qu’à 97 %, les professionnels pointent La Grande Librairie comme l’émission toujours plus à même de faire vendre des livres. Il s’agit là d’une hausse de 11 % en regard de l’enquête menée en 2018.

En revanche, La p’tite librairie, qui est diffusée sur les réseaux sociaux, n’obtient que 3 % des suffrages. Belle réussite également pour le groupe Razorlight, dont le clip In The Morning, sert de générique à l’émission.

La suite des médias vendeurs de livres fait sourire : Télématin obtient 19 % des suffrages, Quotidien, 7 %, et C à vous, 7 %. Les journaux télévisés, dans leur ensemble, regroupent 5 %, mais les sacro-saints Youtubeurs récupèrent autant que Netflix, le 28 minutes d’Arte ou encore La Matinale : moins de 1 %.

Pourtant, en termes d’audimat, La Grande Librairie est loin, très loin, par exemple de Quotidien – 1,527 million de téléspectateurs – ou encore de Télématin, avec 756.000 téléspectateurs (chiffres Médiamétrie).

Chose intéressante : le célèbre slogan “Vu à la télé” a encore de beaux jours devant lui, dans les grandes surfaces culturelles. Pour 64 % d’entre elles, les ouvrages passés sur petit écran font l’objet d’une mise en avant. En revanche, seuls 10 % des librairies de premier niveau ont recours à ce stratagème – 55 % l’utilisent parfois. En moyenne, ce sont 31 % des vendeurs de livres qui ont recours à cet outil promotionnel pour valoriser les ouvrages sur leurs tables.

Côté Radio, France Inter se place en première position, avec 58 % des réponses, suivie de France Culture, avec 41 %. Le Masque et la Plume obtient, à elle seule, 10 % des réponses de professionnels. Notons que RTL suit avec 6 %, Europe 1, avec 2 %.

Enfin, côté médias, Télérama reste le média le plus influent, avec 40 % de réponses en faveur, suivi de Le Monde et son supplément Le Monde des livres, avec 37 % et Le Figaro, avec 26 %.

On peut télécharger l’étude à cette adresse.

Crédits photo Glenn Carstens-Peters/ Unsplash