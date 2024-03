La belle ou triste actualité des librairies à l'approche du printemps

Charlotte Baradel réalisera son rêve de longue date en ouvrant son salon de thé-librairie, Chez Cha Cheshire, en avril 2024, dans le Vieux Mans au 10 place Saint-Michel, près de la cathédrale Saint-Julien. Après avoir exploré divers domaines professionnels, elle se consacre à sa passion pour le thé et la littérature, envisageant un espace offrant une vaste sélection de thés, des pâtisseries artisanales, et une librairie spécialisée en science-fiction, fantasy, et polar/horreur.

Inspiré par le chat du Cheshire d'Alice au Pays des Merveilles, son salon vise à créer un lieu à la fois original et cosy, proposant également des événements comme des pyjamas littéraires, tout en vendant des articles de papeterie et mettant en avant les coups de cœur des lecteurs. Une campagne de financement participatif a par ailleurs été lancée pour soutenir le projet : sur les 5000 € de l'objectif, 3516 € ont été récupérés, et il reste encore quatre jours...

À LIRE - La librairie Le Bibliovore d'Orléans victime d'un cambriolage

Une première

Manga Shinrei, une nouvelle librairie spécialisée dans le manga cette fois, gérée par Benoît Tarin, a récemment ouvert ses portes à Mons-en-Barœul, dans le département du Nord. Fort de son expérience acquise chez Manga Dokaze à Lille et de sa passion pour le genre depuis son enfance, Benoît a pour ambition de partager son amour pour ces œuvres, en mettant en lumière des titres moins connus auprès du public.

La librairie, située au cœur de la ville, au 19 rue du Maréchal-Lyautey, promet une expérience intime et personnalisée pour chaque visiteur, basée sur des conseils passionnés.

Jerry, ancien professeur d'anglais et passionné de la langue de Shakespeare, a ouvert la première librairie anglophone de la Région Wallonne à Mons en Belgique. À peine ouverte, la demande a largement dépassé ses attentes, avec la moitié de son stock écoulée en deux jours... La librairie offre une sélection de littérature en anglais, incluant des romans, de la littérature jeunesse et des bandes-dessinées, avec l'ambition de devenir un centre communautaire anglophone proposant des activités culturelles.

À LIRE - La librairie où tous les livres sont gratuits

Céline et Sébastien Rouèche ont eux inauguré leur librairie d'occasion, La boutique de l'Oncle Eugène, située dans l'ancienne école d'Estrébœuf, en mai 2023. Fusionnant leurs passions pour la littérature et le chinage, ils proposent une variété de livres, de jeux de société, et de décorations de seconde main. Ouverte seulement les week-ends et jours fériés pour le plaisir partagé, cette boutique attire déjà une clientèle fidèle, apportant une nouvelle dynamique au village. Avec un espace accueillant et des prix réduits, ils envisagent même d'agrandir pour offrir un lieu encore plus convivial pour la lecture et le jeu.

Côté ouverture toujours, Pascal Monfort, passionné de mode et fondateur du cabinet de conseil REC trends marketing, a ouvert Ephemera, une librairie temporaire, à Paris dédiée à la mode avec une collection unique de documents rares accumulés sur plus de vingt ans. Située dans le IXe arrondissement, elle offre livres, catalogues, vidéos et autres trésors jusqu'en mai, avec des événements et conférences prévus.

1 million d'euros

Dans les péripéties de ce commerce si particulier, bonne nouvelle pour La librairie Albertine s'apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire à Concarneau, dans le Finistère, en déménageant dans l'ancienne voilerie Le Rose, un bâtiment emblématique longtemps abandonné, sur 116 m². Ce changement, prévu pour le 3 avril 2024, marque la fin des difficultés liées à la gestion de deux espaces séparés et à la localisation moins fréquentée de leur précédente adresse. Héloïse Adam et son équipe voient dans ce déménagement une opportunité de mieux se faire connaître grâce à un emplacement plus central et propice aux promenades.

À LIRE - À Strasbourg, la librairie L'Oiseau rare appelle à l'aide

La société grenobloise Lireka, propriétaire de la librairie Arthaud, a elle lancé une levée de fonds d’un million d’euros en février 2024 pour élargir son influence internationale. Ayant déjà sécurisé 650.000 € auprès d’investisseurs professionnels, Lireka offre désormais à sa communauté l'occasion de participer à travers une campagne sur Tudigo pour les 350.000 € restants (112.301 € ont déjà été récupérés). Fondée par d'ex-employés d'Amazon, l'entreprise vise à redéfinir la librairie du XXIe siècle en mélangeant charme local et efficacité digitale, desservant déjà 40.000 lecteurs dans 183 pays avec un accent particulier sur la diaspora francophone mondiale.

Après les naissances, une librairie presque centenaire : depuis son ouverture en 1934, la librairie Doucet, située désormais au 66, avenue du Général-de-Gaulle au Mans, est une institution culturelle incontournable. Acquise par le couple Dumont en 2005, la librairie a introduit de nombreuses innovations, dont un restaurant pour organiser des rencontres littéraires.

Engagée dans la promotion du plaisir de la lecture et l'échange, l'enseigne offre une variété d'événements, comme des clubs de lecture et des escape games, ainsi que des services de vente en ligne et de livres d'occasion. Pour célébrer son 90e anniversaire, la librairie prévoit plusieurs événements spéciaux, y compris un concours et une journée rétro en 1934, pour immerger les visiteurs dans l'époque de sa fondation.

La dernière fois, le feu

Annonce négative cette fois, avec la librairie MaxiLivres, située au 78, rue de la Liberté à Dijon, qui fermera définitivement le 23 mars, suite à des difficultés économiques. L'enseigne avait ouvert ses portes en juin 2015.

À LIRE - Librairie : mort de Fadi Zahar, fondateur de La Chambre Claire

La librairie La Plume d'Or, établie depuis près de 40 ans à Loudéac (Côtes-d'Armor) en face de l'église, est de son côté en quête d'un nouveau propriétaire. Daniel Landry, à la tête de la boutique depuis 2001, aspire à trouver un repreneur avant sa retraite, malgré l'apparition d'une concurrence récente avec l'ouverture de L'histoire sans fin.

Malgré peu de contacts pour la reprise, le libraire reste optimiste et est prêt à accompagner le futur gérant pour assurer une transition en douceur. Avec son emplacement privilégié et un potentiel de développement, son enseigne représente une opportunité pour un passionné.

À LIRE - Librairie : trente ans plus tard, La soupe aux livres ferme

Pour préserver l'activité de la librairie Le Passage au cœur d'Alençon, dans l'Orne, la municipalité subventionne la Foncière de Normandie avec 50.000 € pour acquérir l'immeuble où la librairie est située, assurant ainsi son maintien. L'opération coûte au total 990.000 €, intégrant achat et travaux.

Enfin, la librairie Le Bain d’encre, située au Chesnay-Rocquencourt dans les Yvelines, a subi un incendie le 28 janvier 2024, provoquant sa fermeture temporaire. Malgré les dégâts principalement dus à la suie, la majorité des biens n'a pas été consumée par les flammes.

À LIRE - Le justice annule la fermeture de la libraire accusée de “fondamentalisme”

Nicolas Peltier, le responsable, prévoit de rouvrir pour septembre 2024 et mettra en place un service de click and collect dès le 27 février, en collaboration avec l'Apef. Il exprime sa gratitude pour le soutien reçu de la communauté et annonce une séance de dédicaces avec l’auteur Franck H. Laurent le 16 mars au restaurant The Cut grill.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0