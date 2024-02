Avec La Bourse aux Livres, l'occasion fait le larron

En quelques années, le marché du livre d'occasion, dont les résultats économiques sont difficilement mesurables, a connu une croissance considérable, portée par plusieurs facteurs. Pour commencer, la multiplication des moyens de communication et des plateformes de vente, dédiées ou non au livre. Sur Vinted et Le Bon Coin, les ouvrages s'échangent, tandis que des acteurs spécialisés, comme Momox ou La Bourse aux Livres, ont fait leur apparition.

Le contexte économique pèse aussi dans l'équation. L'inflation généralisée des prix, mais également la hausse des tarifs des livres eux-mêmes ont pu diriger certains lecteurs vers la seconde main. Enfin, le prix plancher des frais de port du livre neuf (3 €), qui ne concerne pas l'occasion, a aussi pu convaincre certains acheteurs.

Le cabinet Xerfi, en décembre 2020, avait estimé que les livres de seconde main représentaient 12 % du marché total de l'occasion en France, soit 888 millions €. Ce qui n'est pas négligeable, si l'on considère 4,3 milliards € de chiffre d'affaires de l'édition française en 2023.

Au sein de la chaine du livre, et en particulier du côté des auteurs et des éditeurs, une question se pose : l'occasion doit-elle financer la création, alors que la situation économique des auteurs apparait de moins en moins reluisante, année après année ? La Sofia et le ministère de la Culture doivent présenter une étude sur le sujet, afin de nourrir les réflexions.

Rémunération volontaire

Dans ce contexte, la plateforme de revente et d'achat La Bourse aux Livres annonce qu'elle « va reverser une rémunération aux auteurs sur la vente et l’achat de livres de seconde main », d'après un communiqué.

Ouverte en 2020, cette solution de rachat et vente des titres s'appuie sur une application et le système du dépôt-vente. Après un scan des livres dont il souhaite se séparer, le client les envoie à La Bourse aux Livres, qui se charge ensuite de les vendre, avant de verser les montants obtenus. « Lorsqu’un utilisateur nous a envoyé ses livres, il peut choisir le rachat instantané en bon d’achat (bientôt en virement) pour profiter directement de ses gains sans attendre la vente. Il peut également décider de les retirer gratuitement [...] à la fin du mandat de vente de 6 mois », nous précisait il y a quelques semaines Dorian Lovera, cofondateur et PDG de La Bourse aux Livres, alors que l'enseigne était vivement critiquée par des clients.

Dans les faits, la rémunération aux auteurs est à la charge des acheteurs et des vendeurs, et non de La Bourse aux Livres elle-même. Les acheteurs peuvent ainsi choisir de reverser 10 % de leurs achats aux auteurs, « sur la base du volontariat, mais ils peuvent également décider de verser plus, moins, ou de ne rien verser du tout », nous précise-t-on. Quel que soit le montant, il sera payé en plus par les clients.

Nous avons opté pour le volontariat pour garder la culture accessible aux lecteurs qui choisissent La Bourse aux Livres pour des raisons économiques, tout en offrant la possibilité aux personnes qui le peuvent et qui le souhaitent, de soutenir leurs auteurs et autrices préférées dans la création. – La Bourse aux Livres

Du côté des vendeurs, même système, basé sur le volontariat. « Ils peuvent choisir de verser tout ou partie de leurs bénéfices aux auteurs. Ils conservent toujours la possibilité de retirer leurs gains pour eux, par virement ou en bon d’achat. »

Ce financement de la création par les acheteurs ou les vendeurs repose donc entièrement sur le volontariat. Les fonds récoltés sont ensuite dirigés vers la Société française des Intérêts des Auteurs de l’écrit (Sofia), annuellement, qui se charge alors de les reverser aux auteurs concernés. « Si un auteur ou une autrice n'est pas retrouvé par la Sofia, les fonds qui lui sont attribués iront vers un projet de solidarité en soutien aux auteurs (caisse de retraite, rémunération supplémentaire aux auteurs) », souligne La Bourse aux Livres.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0