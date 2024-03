La librairie Le Bibliovore d'Orléans victime d'un cambriolage

« Entre samedi soir et ce matin, la librairie a été victime d'un cambriolage. La porte a été fracturée pour emporter caisse, ordinateur portable, téléphone. Profondément meurtrie que l'on puisse voler le fruit de notre travail ainsi que nos outils de travail ! », partage sur son Facebook la librairie.

Et d'ajouter, non sans amertume : « Aux gentils cambrioleurs qui ont laissé des traces de leur passage, nous espérons que le karma les rattrapera. »

Avec une pointe d'ironie, est développé : « Merci de n'avoir pas commis en plus d'autres dégâts dans la librairie et merci pour le temps que je vais passer sur les démarches pour sécuriser le local, être dédommagée (si possible), remplacer le matériel pour continuer à travailler malgré les pertes financières. Merci pour le temps que je vais devoir passer pour résoudre le problème sur mes vacances et du temps perdu avec mes enfants ! »

En conséquence, Bibliovore a été fermée exceptionnellement ce 4 mars : « Je suis passée ce matin récupérer de la paperasse. Je me suis rendue compte qu'on avait fait sauter le barillet en voulant mettre la clé dans la serrure », explique cette dernière auprès de la République du Centre.

La propriétaire de cette librairie d'occasion, inaugurée en 2020, Virginie Chantraine, décrit : « Le matériel n'a pas énormément de valeur, mais ce sont nos outils de travail. Le téléphone nous sert aussi à encaisser les achats. C'est dingue. Petits commerçants comme nous, on ne pensait pas être victime d'un cambriolage un jour. »

S'ils ne « seront pas joignables par téléphone dans l'immédiat et nous ne posterons peut être pas les nouveautés mais nous restons fidèles au poste à partir de demain! », explique l'enseigne, soit ce 5 mars.

La chaîne Bibliovore

Originaire de Brest et née en 1987, Virginie Chantraine a d'abord œuvré comme assistante gestionnaire dans un parc de jeux pour enfants pendant cinq ans, avant de se tourner vers le conseil de vente au sein d'une réputée chaîne de bricolage, où elle a travaillé pendant trois ans. Passionnée par l'univers des livres depuis son enfance et désireuse de partager cette passion en permettant aux autres de voyager à travers les récits, elle concrétise son rêve en inaugurant sa propre librairie, Le Bibliovore à Orléans, le 28 novembre 2020.

Son enseigne se spécialise dans l'achat, l'accueil et le conseil client, avec un intérêt particulier pour les littératures policière et contemporaine ainsi que pour le segment jeunesse.

Le Bibliovore a été fondé en décembre 2012, initiant son activité par la vente sur des brocantes professionnelles dans plusieurs villes comme Tours, Angers, et Paris. En juin 2015, le premier comptoir d’achat a ouvert ses portes à Tours, suivi par un second en janvier 2016 et un troisième en juin 2017.

L'année 2018 a marqué l'ouverture officielle de la librairie à Tours, avec des heures d'ouverture limitées initialement aux mercredis, vendredis, et samedis, puis étendues à tous les dimanches en mai 2019. Après la dernière brocante en juin 2019, la librairie a commencé à ouvrir 7 jours sur 7 en décembre 2019. La pandémie de 2020 a vu la librairie fermer temporairement, mais aussi l'expansion du Bibliovore avec l'ouverture de nouvelles succursales à Blois, Orléans, et Poitiers.

2021 a été une année d'expansion avec de nouvelles librairies à Limoges, Angers, Clermont-Ferrand, et Besançon. En 2022, une libraire a déménagé à La Rochelle pour y ouvrir une nouvelle librairie. En 2023, Le Bibliovore Poitiers s'est agrandi, et de nouvelles ouvertures à La Rochelle et Le Mans.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)