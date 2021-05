Un libraire héros du roman posthume de John le Carré à paraître cet octobre

Auteur du Miroir aux espions, La Taupe (tous deux traduits par Jean Rosenthal, Robert Laffont) ou encore La Petite Fille au tambour (traduit par Natalie Zimmermann et Lorris Murail), John le Carré n’a apparemment pas fini d’offrir de belles surprises à ses lecteurs.

Le romancier aurait travaillé sur Silverview, son 26e roman, tout en finalisant Retour de service (traduit par Isabelle Perrin, Seuil). Le manuscrit serait complet, le point final posé en bonne et due forme.

Ancien agent du MI6, Le Carré était connu pour ses romans d’espionnage réalistes. Pour l’écrivain, l’espionnage « donne une compréhension extraordinaire des individus ». L’ouvrage posthume ne s’éloigne pas de la matière de prédilection de l’auteur, et met en scène un libraire, Julian Lawndsley, pris dans des conflits de services secrets.

Notons que l’intrigue ne se déroule pas dans une métropole pleine de dangers, mais dans une petite ville balnéaire anglaise.

« Le livre est lourd, précis, lyrique et féroce, cherchant enfin l’âme du service de renseignement secret moderne lui-même. C’est un roman final superbe et approprié », a affirmé le plus jeune fils du romancier.

Jonny Geller, l’agent littéraire du Carré Geller a rappelé que Le Carré « a donné sa bénédiction » pour publier le roman à ses fils. Silverview serait le seul ouvrage complet et non paru de l’écrivain. Mais pour Geller il est probable que d’autres œuvres soient publiées dans le futur : « Nous trouvons de plus en plus de choses et il y a d’autres projets auxquels nous pensons, car il écrivait autre chose à l’heure de sa mort. »

