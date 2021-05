Époque 2021 : le Salon des Livres de Caen depuis chez vous 

Plus d'un an après le début de la pandémie qui a bouleversé nos vies, nos habitudes, notre rapport à l'autre, au bruit du monde, Époque invite le public à réfléchir aux grands défis de notre société autour du fil rouge « exister dans le bruit du monde ».

Par ailleurs, cette année a été marquée par un renforcement important des médiations avec des scolaires et des groupes d’adultes pour permettre aux auteurs de rencontrer leurs lecteurs. Près de 1500 jeunes et adultes bénéficieront ainsi cette année encore d’un moment privilégié avec l’un des auteurs invités. Le vendredi 28 mai, des élèves du lycée Rostand rencontreront Gringe et la classe d’adolescents du Service de pédopsychiatrie du CHU Caen-Normandie aura la chance de rencontrer Emmanuel Guibert, invité d’honneur d’Époque en BD.

Cette année encore, la Jeunesse est à l'honneur avec une carte blanche à Nathalie Bernard qui proposera notamment des performances autour de ses romans Sauvages et Le Dernier sur la plaine. La bande dessinée, de son côté, aura comme invité d’honneur Emmanuel Guibert, Grand Prix d’Angoulême 2020, auteur complet, dont l’œuvre pour adultes comme pour enfants est empreinte de la plus grande humanité. La littérature générale quant à elle aura pour carte blanche Dominique Wolton, sociologue, pour qui l’information et la communication sont un des enjeux politiques majeurs du XXIe siècle.

Le Prix Époque sera décerné le 26 mai prochain à 18h, et différentes rencontres seront proposées, notamment : « Racisme et discrimination » le 29 mai en direct sur radio Tou’caen à 10h ; « Littérature et écologie », en partenariat avec Sciences-Po campus des transitions le samedi 29 mai à 14h30 (toutes deux en partenariat avec France 3 Normandie) ; ou encore « Ceux qui ont dit non », dans le cadre de « Facile à Lire », le lundi 31 mai à 16h.

Enfin, malgré la situation sanitaire incertaine, la résidence de l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine – Époque a été maintenue du 4 mai au 30 juin, avec, pour la première fois, un auteur (Thomas Flahaut, Les Nuits d’été et Ostwald, aux éditions de L’Olivier) accueilli à l’Abbaye d’Ardenne et au château de Caen.

Fidèle à sa mission de valorisation de l’édition régionale, le Salon accueillera cette année des débats qui mettront en valeur une vingtaine d’auteurs sélectionnés parmi les pépites de l’édition indépendante en région, autour de thèmes tels que les jardins de Normandie, l’Algérie, le polar, la poésie, qui seront diffusés lors d’une journée spéciale, le mardi 1er juin, en partenariat avec Normandie livre & lecture.

Tout le programme sera accessible sur les réseaux sociaux du Salon, mais également sur ceux de ses partenaires : la Bibliothèque Alexis de Tocqueville, le cinéma LUX, le centre chorégraphique national de Caen en Normandie, l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine (IMEC), etc.

Grâce à la grille de programmation disponible sur le site internet de la ville de Caen, le public peut sélectionner un rendez-vous à retrouver sur la chaîne YouTube du salon, aux dates et horaires indiqués, ou plus tard, en replay, (à l’exception de certains spectacles). La manifestation est entièrement gratuite et accessible à tous.