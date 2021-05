Karl Zéro : l'absence de pub “donne une indépendance éditoriale

ActuaLitté : L’Envers des affaires semble avant tout une partie de plaisir, réunissant tout ce que vous aimez. Comment avez-vous préparé ce projet ?

Karl Zéro : Grâce ou à cause du confinement ! M’extirpant de la cocotte-minute parisienne, juste à temps avant que je n’y finisse bouilli, il m’a redonné le goût du temps, du calme, de la lecture, de l’écriture. De la vie, en somme. Et j’ai voulu faire coïncider cette nouvelle vie à mes sujets de prédilection, ceux de feu Le Vrai journal : l’enquête, l’investigation, le dessous des cartes…

J’ajoute que retour au papier, à l’objet physique qu’on tient en main, qui donne du temps au temps, qu’on prend et qu’on lâche, auquel on revient, et qu’on hume, est très important pour moi. Back to the roots ! C’est comme les vinyles, le papier va redevenir « hype » ! La presse écrite indépendante, j’en suis le pur produit : pigiste free-lance au début des années 80, d’Actuel à Rock’n’folk…

FRANCE: les violences sexuelles sur mineurs, 1 sur 5

Vous êtes désormais rédacteur en chef : avoir Stéphane Watelet comme « patron » n’est pas trop difficile ?

Karl Zéro : Stéphane est plutôt un associé, au même titre que Sébastien Petit, de Burda Bleu. Chacun de nous a une expertise dans son domaine (enquête, édition, presse) et l’union des trois fait peut-être la force et l’originalité de la revue. En fait de Papa, ce sont plutôt mes « papas », alors que je suis un peu plus vieux qu’eux… C’est cocasse, non ?

Vous alternez affaires chaudes et cold case, voir Histoire, avec ce grand H : quel est votre terrain de prédilection, pour l’investigation et l’écriture ?

Karl Zéro : Avant tout les faits divers. Quand Bourdieu disait « Les faits divers, ce sont aussi des faits de diversion », je crois qu’il se plantait. Parce que… pas que ! Si on part d’un fait divers, qu’on en fait — sans a priori, sans préjugés — une analyse exhaustive, complète, et en enquêtant vraiment, pas juste en relatant ce que daignent vous lâcher les services de police, on arrive à ce que je recherche : un retour à une forme de « vrai » journalisme…

L’avantage d’une revue trimestrielle qui n’entend couvrir que 5 ou 6 sujets par numéro, c’est que ça laisse largement le temps d’enquêter. Pas de rushes, pas de courses au scoop, on n’est en concurrence avec personne : l’enquête fouillée permet de parler de tout, d’expliquer les choses. Ce qui peut évidemment s’appliquer à d’autre sujet que le fait-divers. Par exemple le célèbre poison russe, le novitchok, sur lequel on enquête pour le N° 2 qui sortira début juillet.

Diriger une revue, sauf erreur de ma part, est une première pour vous : cette corde manquait à votre arc ?

Karl Zéro : C’est beau d’être jeune comme vous ! J’ai dirigé le mensuel Le Vrai papier Journal de 2000 à 2002, qui a cartonné (70.000 exs vendus par mois) jusqu’au 11 septembre 2001. Ce jour-là Ben Laden a eu (aussi) raison de nos pages de pubs. De quinze par numéro nous passâmes à une, et l’équilibre financier disparut. C’est pour cela qu’il n’y en aura pas dans L’Envers des Affaires…

Non que je craigne un nouveau 11 septembre, mais parce que ça nous donne une indépendance éditoriale.

Le cas Stéphane Bourgoin, confondu et passé aux aveux, a fait des dégâts : qu’en pensez-vous personnellement ? Comment se prémunir de pareilles impostures ?

Karl Zéro : Perso, je n’ai jamais trop adhéré aux théories de Bourgoin, il me faisait même… un peu peur ! On sentait que la limite était mince, il avait fini par ressembler lui-même à un sérial-killer ! Le mieux, pour ne pas se laisser berner, c’est l’expérience… Pour les fadaises et les traquenards, j’ai développé un 6e sens.

Stéphane Watelet indique à ActuaLitté que la revue « a atteint ce 7 mai son point mort à 27.000 ex , en 11 jours de vente alors que nous sommes trimestriels et avons donc encore plus de deux mois et demi de présence en kiosque. Plus de 1300 points de vente sont déjà en rupture. Le taux d’abonnement exceptionnel (deux fois supérieur aux meilleurs taux habituels) ».

Tendance encourageante...