Karl Zéro, L'envers des affaires : magazine entre enquête et décryptage

Avec le premier numéro de ce magazine trimestriel, Karl Zéro explore une nouvelle approche pour nous faire découvrir ce qui est caché, ce qui est tu, ce qu’on ne nous dit pas, et pour comprendre pourquoi on ne nous le dit pas. C’est le pari de « l’envers des affaires » : apporter un nouvel éclairage rempli en révélations sur certaines des plus grandes affaires de notre histoire contemporaine.

De la disparition du vol de la Malaysia Airlines, à l’utilisation étonnante de « Crystal Meth » par l’armée du IIIe Reich, en passant par les dessous de l’affaire Alègre, un portrait très fouillé de Michel Fourniret où l’on découvre que « l’ogre des Ardennes » n’a jamais été le « prédateur solitaire » décrit jusqu’ici, et une hypothèse sans concession sur la disparition des sœurs Pisier, cette revue propose des enquêtes de longue durée, détaillées volontairement détachées de l’actualité.

Le concept de L’Envers des affaires, initié par Karl Zéro et son éditeur Stéphane Watelet (éditions Télémaque) et développé en partenariat avec le groupe Burda Bleu, vise à créer un environnement éditorial consacré à l’investigation. Son lancement presse, en kiosque, est assuré par le groupe Burda et les éditions Télémaque publieront en librairie une série d’ouvrages issus de la revue.

Avec au programme de ce premier numéro :

Des révélations : « Good night, Malaysia 370 », par Florence de Changy & Karl Zéro

Un témoignage : Les dessous de l’affaire Alègre, par Karl Zéro

Une enquête exclusive : Fourniret - qui se cache derrière l’ogre des Ardennes ?, par Oli Porri Santoro

Un décryptage : Mort des sœurs Pisier vivre et laisser mourir, par Tristane Banon

Et enfin, une autre histoire : Les Nazis et la drogue, par Karl Zéro

Le premier numéro de la revue est à retrouver en kiosque le 23 avril prochain et sera publié de manière trimestrielle.