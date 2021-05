La 9e édition Festival du Livre Audio et du podcast, en ligne et sur place 

Pendant 8 jours, le grand public et les professionnels du livre et du son sont invités à renouer avec le plaisir de la lecture à voix haute et à découvrir les coulisses du livre audio et la diversité éditoriale de ce secteur.

Au programme : des ateliers de création de livres audio numériques à l’Espace Django, un Casting La Voix et Nuit du livre audio à la Médiathèque André Malraux, une formation sur le livre audio avec le Centre de culture numérique de l’Unistra, mais aussi la découverte des coulisses du livre audio en partenariat avec le studio Seppia et Meras-Network.

Une 9e édition sur place à Strasbourg

Pour cette nouvelle édition qui se tiendra en format hybride, l’association La Plume de Paon organise sa traditionnelle Nuit du livre audio, en partenariat avec la Médiathèque André Malraux de Strasbourg, en présence des comédiens Élodie Huber, pour sa lecture de Dans la forêt de Hokkaido d’Eric Péssan (Ecole des Loisirs), Lara Suyeux pour sa lecture de Croire aux fauves de Nastassja Martin (Gallimard), d’Olivier Liron pour sa lecture d’extraits choisis de ses livres et de François-Eric Gendron pour sa lecture de Et toujours les forêts, de Sandrine Collette (Audiolib).

Le Festival du livre audio est aussi l’occasion, comme chaque année, d’accueillir éditeurs, auteurs et comédiens lors de la journée de Rencontres avec des classes de lycées, qui éliront le lauréat de la Plume de Paon des Lycéens.

Convaincue des passerelles à créer entre livre audio et podcast, à l'heure de l'engouement pour l'écoute de contenus sonores, la Plume de Paon étend cette année le Festival du livre audio au podcast avec une journée dédiée à ce format d’écoute et la mise en lumière auprès du grand public de podcasts culturels « coup de cœur ».

1ère édition en ligne

L’Institut français renforce son partenariat avec l’association La Plume de Paon, qui promeut le livre audio en France et à l’international, avec pour double ambition d’assurer un rayonnement international du livre audio en langue française et d’accompagner leur médiation vers le grand public francophone et francophile, dont les apprenants de français dans le monde.

À cet effet, la Plume de Paon et l’Institut français proposent jusqu’à fin mai aux professionnels du livre et de la langue française du réseau un volet formation, des masterclasses de lecture avec Guillaume Ravoire, comédien, et d’initiation à l’enregistrement sonore avec Olivier Gangloff, musicien et ingénieur du son, des ressources pédagogiques ainsi qu’un volet programmation à destination du grand public francophone, avec des rencontres en ligne avec des éditeurs, auteurs et comédiens.

À l’occasion de cette édition numérique à forte dimension internationale, les Instituts français et Alliances françaises peuvent valoriser leur programmation autour du livre audio, du podcast et de la lecture à voix haute en s’appuyant sur les outils, ressources et activités proposés.

Ce sera également l’occasion pour le public francophone de voter pour le Prix du livre audio francophone.

Toutes les informations concernant le festival sont à retrouver sur le site internet dédié à l'évènement.