Première édition du Salon du Livre africain de Paris 

Y seront présentés des livres écrits par des auteurs résidant en Afrique et édités là-bas, mais pas seulement. De nombreux auteurs africains vivent désormais à cheval entre l’Europe ou les États-Unis et leurs pays d’origine et ont des éditeurs qui ne sont pas spécifiquement des éditeurs de littérature africaine. Le salon invite également des auteurs, quelles que soient leurs nationalités, qui ont écrit sur l’Afrique, laissant ainsi place à une diversité d'invités.

Parce que l'événement se déroule à Paris, la littérature francophone sera mise en avant. Pour autant, aucune des littératures africaines ne sera oubliée, qu’elle soit écrite en anglais, en arabe, en portugais, mais aussi dans les 1800 langues parlées dans les cinquante-quatre pays du continent.

Pour cette première édition, le salon compte sur la présence d’une trentaine d’éditeurs et libraires et une cinquantaine d’auteurs. Afin que le public puisse découvrir d’autres facettes des cultures africaines, des expositions, des spectacles (récits, contes, slam, défilés de mode…) et des projections sont également prévus.

L’indépendance et la liberté de parole seront au cœur de la philosophie de cet événement dont la volonté est de faire découvrir la pluralité des écritures d’un continent en pleine métamorphose qui voit naître une nouvelle génération d’écrivains dont le style et la manière racontent les Afriques d’aujourd’hui.

Dans le but de permettre au plus grand nombre d'assister à cet événement, il sera possible de prendre part aux tables rondes et présentations à distances via Zoom entre autres, mais aussi via les réseaux sociaux.

Différents espaces du salon sont prévus :

– Un espace dédié aux éditeurs, libraires, bibliothèques, centres de recherche et institutions représentatives du monde éditorial et culturel africain, où seront présentés les livres et organisées les séances de dédicaces avec les auteurs.

– Un espace jeunesse consacré à la littérature pour enfants, à la bande dessinée et aux livres éducatifs. Cet espace accueillera également des animations, des spectacles et des ateliers éducatifs et d’écriture.

– Un espace dédié aux médias africains qui contribuent à la promotion de la littérature africaine (presse, télévision, internet).

– Trois salles de conférence pour les tables rondes et présentations de livres.

– Une salle destinée aux représentations, retransmissions et projections (concerts, spectacles divers).

– Un espace pour les expositions artistiques.

Retrouvez toutes les informations concernant le Salon sur son site internet.

Crédit photo : CC 0 freddie marriage