Une direction du numérique et de la conservation aux Archives nationales

L'arrêté du 9 avril 2021 déroule la nouvelle organisation du service Archives nationales, précisée par le directeur général des patrimoines et de l'architecture, Jean-François Hébert. Elle vient remplacer la précédente, remontant à 2012.

On relèvera donc la création d'une direction du numérique et de la conservation, chargée « de la prospective et de la recherche dans le domaine du numérique », « de la conduite des grands projets numériques », « de la production des campagnes de numérisation des archives à des fins de préservation et de diffusion » ou encore « de la pérennisation des données et métadonnées ».

Le « service de la communication » est désormais cité dans cette nouvelle organisation des Archives nationales, tandis que « des missions transversales placées auprès du directeur » sont également présentes dans l'arrêté.

Notons la disparition de la direction de l'appui scientifique, dont les missions se retrouvent au sein de la direction des fonds, notamment chargée de « valoriser et transmettre son expertise scientifique sur les fonds dont elle a la responsabilité ».

Subsistent au sein de cette nouvelle organisation la direction des fonds, donc, celle des publics, et la direction administrative et financière.

L'arrêté est accessible à cette adresse.

Photographie : les Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine (Jean-Pierre Dalbéra, CC BY 2.0)