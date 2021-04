Une immense avancée dans le prêt numérique pour les bibliothèques

Le 10 mars 2020, l’Assemblée générale du Maryland a adopté le projet de loi à l’unanimité. Et depuis ce 2 avril, apprenait Publishers Weekly, la promulgation approche à grands pas. Larry Hogan, gouverneur du Maryland, est connu pour être un fervent partisan des bibliothèques et de leurs services. Leur ouvrir grand la porte, afin d’obtenir une plus importante latitude d’action entre dans le domaine des possibles…

L’État, et les défenseurs des bibliothèques sont donc suspendus à la ratification de ce texte, qui n’aura que peu été modifié durant les examens. Ainsi, il portait originellement sur les livres numériques, et a fini par englober tous les « produits littéraires numériques ». De la sorte, l’audiolivre ne serait pas exclu de son périmètre d’action. Le second concernait en revanche la date d’entrée en vigueur du texte. De juillet 2021, nous sommes passés à janvier 2022 – semble-t-il pour accorder un délai aux éditeurs qui ne travailleraient pas encore avec les bibliothèques. De la sorte, les conditions commerciales peuvent être négociées plus facilement.

Le texte, d’ailleurs, exige que tout éditeur « qui propose la licence d’un produit littéraire numérique » pour le public, établisse une offre similaire pour les établissements de prêt. Et ce, « à des conditions raisonnables permettant aux bibliothèques publiques de fournir aux utilisateurs de l’établissement un accès auxdits produits ».

Levée de boucliers des éditeurs

Évidemment, l’Association of American Publishers a tenté de combattre ce texte, soulignant qu’il allait à l’encontre de la loi fédérale sur le droit d’auteur. À ce titre, il s’avérerait contraire à la constitution. Pourtant, le projet de loi du Maryland fait des émules : deux autres États, New York et Rhode Island, ont introduit l’an passé une législation similaire. À cette heure, les projets n’ont pas encore dépassé le stade… de projets.

Concernant Larry Hogan, outre son affection pour les services de prêt public, il ne devrait plus tarder à signer le texte : si les deux chambres – la House of Delegates et le State Senate – l’ont approuvé à l’unanimité, le gouverneur serait maladroit de le rejeter.

Cependant, les pressions s’imaginent aisément : depuis 2014, les éditeurs proposent un catalogue de prêt numérique, sous différentes conditions commerciales. Et la “raisonnabilité” de ces offres est amplement débattue, source de conflits réguliers entre l’association des bibliothèques américaines et celle des éditeurs. De fait, les tarifs qu'imposent les éditeurs rendent l'acquisition particulièrement douloureuse, se plaignent les bibliothécaires responsables d'établir des catalogues numériques.

Restera, ensuite, à faire plier Amazon : en tant qu’éditeur, ce dernier refuse toujours d’intégrer ses ouvrages dans le circuit de prêt. Mais les établissements sont eux-mêmes décidés à ne pas se voir privés d’une source d’information non négligeable…

Crédit photo : Perfecto Capucine/ Unsplash