Edistart’up : programme d'aide aux start-up du monde du Livre

Ouvert à l’édition traditionnelle comme à l’innovation, Edistart'up guide les porteurs de projets de la formalisation de leur idée à la recherche des premiers clients, en passant par le modèle économique, la recherche de financements, le pitch ou encore l’identification des partenaires.

Edistart’up est né de la rencontre entre Edinovo, filiale de l’Asfored et organisme de référence dans la formation à l’édition, à la diffusion des contenus et aux métiers de la communication, et le Labo de l’édition, plateforme d’innovation dédiée au secteur du livre initiée par la Ville de Paris et portée par Paris&Co.

Forts d’expertises complémentaires, fondées respectivement sur 45 ans de savoir-faire dans la formation aux métiers de l’édition et 10 ans d’expérience dans l’accompagnement d’entreprises innovantes sur le marché du livre et des médias, Edinovo et le Labo de l’édition unissent aujourd’hui leurs forces pour proposer un programme adapté aux besoins des entrepreneurs de l’édition.

Connaître l’écosystème du livre et confronter son projet entrepreneurial au marché, évaluer sa viabilité économique, ou encore pitcher son projet...

Tous les points essentiels qui jalonnent le parcours de l’entrepreneur seront abordés à travers un programme dense et varié, composé d'heures dédiées au mentorat pour bénéficier de conseils personnalisés, mais aussi d'autres consacrées à des ateliers permettant d'échanger avec des entrepreneurs. Des crénaux horaires seront également mis en place afin de bénéficier de conseils auprès d'experts. Des cours en ligne seront également dispensés.

Les projets seront sélectionnés selon plusieurs critères qu'il est possible de retrouver sur le site internet de l'Asfored.