Une émission littéraire hebdomadaire prend place sur Twitch

« J’ai découvert Twitch voilà quelques semaines », nous raconte le responsable communication et promotion aux Éditions d’en bas (Lausanne, Suisse). « Pour mes 60 ans, je vais ouvrir au pâtissier qui vient apporter mon gâteau d’anniversaire, et en ouvrant la porte, deux de mes quatre enfants sont derrière la porte ». Venus spécialement de Normandie, ils jouent au tarot et parlent de Twitch.

« J’avais déjà entendu que Samuel Étienne [NDLR : journaliste et animateur radio] était sur cette chaîne et je trouvais ça intéressant. Mes enfants me disent, pourquoi pas toi ? » Que n’inventerait-on pas pour pour impressionner ses enfants : l’aventure peut commencer.

Le livre, intersection des mondes culturels

« L’idée principale est que, pour moi, le livre est un vecteur formidable, un lien vers le cinéma, la musique, la vie personnelle, le travail, bref, tout... et que je souhaitais continuer à partager cela ». L’interactivité de l’outil devient convaincante et même dépasse les attentes : « C’est ainsi que lors d’un Twitch, je dis que la poésie manque beaucoup aujourd’hui dans ce monde troublé, et qu’il serait possible de lire dans la rue ; et une tchateuse me dit, vous allez le faire ? C’est ainsi que j’ai commencé à faire des lectures dans la rue ».

Devant une bibliothèque à Lausanne, le voici lancé, et de récidiver devant des librairies, lors de ses tournées de prospection.

Liberté de parole et de choix

Tout doit partir des livres, cependant : Twitch est un support de diffusion, avant tout. Les ouvrages dont il dispose, commentés, enrichis d’anecdotes. « Je lis et présente vraiment tous les genres. Ainsi, ce soir, mon rituel d’une citation déprimante pour débuter va évoluer vers un extrait déprimant pour bien commencer la soirée ».

Après un extrait du dernier livre de la collection Poésie en Points Seuil (dirigée par Mabanckou), un livre de Maspero dont on m’a parlé dans le tchat, un livre de photos que je trouve magnifique, le dernier numéro d’une revue féministe, des poèmes d’Yvonne Rainer, le Manifeste de Glissant et Chamoiseau, le dernier numéro de la revue de cinéma Les saisons et un extrait des Dialogues avec Leuco de Pavese. Et puis, en fonction du tchat, je change, je lis d’autres extraits et je fais un pique & lu : je prends au hasard un livre derrière moi, lis un extrait, dit l’éditeur et la première personne qui trouve a gagné un livre et je discute avec elle afin de savoir ce qu’elle ou il désire. Pour l’instant, il y a eu 2 gagnants, je suis assez ébahi... – Pascal Cottin

Mais pas de publicité, se défend-il : s’il ne dissimule pas son métier de diffuseur, il revendique surtout une totale liberté dans ses choix de lectures, des invités s’il s’en présente. Inutile donc de lui adresser services de presse ou propositions : Pascal Cottin ne virera pas influenceur.

Livre à vous d'en parler, la Twitch émission

Qui d’ailleurs, agit en toute conscience : « L’intérêt de cette plateforme est la grande liberté. La seule chose qui m’embête vraiment est qu’elle appartienne à Amazon ! J’ai fait en sorte que les Éditions d’en bas n’aient plus leurs livres sur Amazon, mais puissent être vendus par des libraires, ce qui est effectif depuis le 1er janvier, mais là, je me dis que je me sers d’Amazon afin que le public puisse aller dans sa librairie indépendante... ».

Une pause : « Tordu, mais, j’achète Le Monde conscient des rapports avec Matra et l’armement... » Et que dire de la lecture de ActuaLitté !

Pour ses émissions à venir, l’organisation est prête : « Un mardi sur deux, à partir de 20h, jusqu’à 21h, je parle de ce que je fais, des anecdotes et des lectures. »

Les autres mardis, ce sera L’Invité ou L'Invitée du mardi. « Je demande à cette personne de venir avec 3 supports (livres, CD, affiche, revue...) et on discute ensemble pendant 1 heure à partir de 20h. Là, j’essaie de me tenir à ce timing ». Avec d’ores et déjà une surprise : l’invité de ce 20 avril sera un éditeur… justement pour ouvrir la rencontre sur d’autres facettes que celles de son métier…

On peut accéder aux émission depuis cette adresse.

Crédit illustration : Sincerely Media/ Unspash