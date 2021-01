Alain Mabanckou à la tête de la collection Poésie Points

La collection Points Poésie sera alimentée par « l’audace de réinventer par la puissance de la poésie sous toutes ses formes ce que nous avons perdu de plus précieux : le Rêve et le pouvoir de l’imaginaire », indique son directeur. Deux premiers titres seront intégrés : un recueil inédit de Souleymane Diamanka, Habitant de nulle part, originaire de partout.

Tout feu, tout flamme

« J’ai été bercé par les vocalises silencieuses de sourires et pleines de mes ancêtres [...] Si quelqu’un te parle avec des flammes, réponds-lui avec de l’eau », écrit-il. Entre slam et hip-hop, il jongle avec les mots, et les fait métisser dans ses ateliers d’écritures. Sa poésie, note Mabanckou, est celle de l’errance, de la parole nomade qui n’habite nulle part, parce qu’elle est justement originaire de partout.

Homme de scène, parolier du groupe Les Nubians, il s’est fait connaître avec son album musical L’Hiver peul, véritable tour de force artistique très réussi, un des événements du monde du slam et du hip-hop en 2007.

De quoi démontrer la multiplicité de la collection, qui « est de bronze, métissée de cultures, de complicités et marquée par la richesse des rencontres. [… Elle] prend le pari d’héberger les voix qui disent notre monde, convoquent notre humanisme, dressent le bilan de nos incertitudes », assure Alain Mabanckou.

Oeuvre d'ailleurs

L’autre ouvrage sera également un inédit, signé Louis-Philippe Dalembert, Ces îles de plein sel et autres poèmes. Un texte « primordial pour comprendre l’œuvre de celui qui est devenu aujourd’hui une des voix majeures de la littérature d’expression française venue d’Haïti ».

« je m’appelle haïti ho

je suis une mère dévoreuse je suis la révolution hybride

qui mange ses propres fils »



« Je n’ai connu d’enfance que de l’absence narquoise répétée du pain chaud et si mes yeux ont l’air arides c’est d’avoir trop pleuré pour une bouchée de biscuit sec et une lampée de café clair », écrit le poète.

Napoléon, l’Empire esclavagiste, l’Histoire de la première République noire, son pays d’origine Haïti, celle de la Caraïbe sont en toile de fond, avec une faculté singulière du poète à puiser dans son itinéraire personnel qui, peu à peu, devient le nôtre. Ces îles de plein sel et autres poèmes se lisent, en iligrane, comme une quête de la mémoire, une nécessité d’honorer celles et ceux qui ont subi la « décimation », puis la « déportation ».

Dans cette lignée, Jacques Vaché sera réédité à la même date du 25 février, et juste avant, Aymé Césaire avec deux ouvrages prévus le 4 février, Cadastre, suivi de Moi, laminaire... et Ferrements et autres poèmes.

Mabanckou avait déjà supervisé un ouvrage en février 2010, Poésie africaine (également chez Points), mettant à l’honneur six poètes majeurs de l’Afrique francophone. Sénégal, Madagascar, Côte d’Ivoire et Congo, on retrouvait ainsi Léopold Sédar Senghor, Birago Diop, Jacques Ramenanjara, Bernard Dadié, Tchicaya U’Tam’Si et Jean-Baptiste Tati Loutard.

Il avait lui-même, dans cette collection Poésie Points, publié en juin 2017, Tant que les arbres s'enracineront dans la terre, suivi de Congo.