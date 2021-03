Deux femmes chez Flammarion pour relier éditeurs et libraires

« Nous avons donc décidé de créer un service dédié, dirigé par Sophie Raue. A ses côtés, Victoire Le Mat est nommée Chargée de Relations Editeurs-Libraires », indique la maison dans un communiqué.

« Ce service a en charge les Relations Editeurs-Libraires des pôles Littérature (Fiction et Non-fiction) et Référence (Savoir, Beaux-Arts, Autrement) ainsi que les Salons et Festivals du pôle Littérature. »

Ses missions sont multiples : incarner la maison auprès des libraires les plus prescripteurs et développer avec eux une relation personnalisée, valoriser notre production éditoriale, communiquer autour de nos coups de cœur, accompagner les libraires dans l’animation de notre catalogue, organiser les tournées, déplacements et visioconférences de nos auteurs en librairie ou en salons, etc.

Sophie Raue et Victoire Le Mat

Sophie Raue est arrivée chez Flammarion en 2006. Elle y a occupé successivement les postes de Responsable des process, Responsable de la Communication et des process puis Responsable de l’événementiel.

Victoire Le Mat a rejoint Flammarion en 2018 pour y développer, aux côtés de Julie Klein, les Relations Libraires du département Livres Illustrés. Depuis janvier 2020, elle assurait la même fonction au sein du pôle Référence.